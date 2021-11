El día de hoy, viernes 19 de noviembre, se transmitió un nuevo episodio de MasterChef Celebrity México, el cual trajo consigo una nueva celebridad eliminada. En esta ocasión, Aristeo Cazares, Mauricio Islas y “La Bebeshita”, quien por cuestiones de COVID-19 tuvo que reemplazar a Paty Navidad, fueron los elegidos para enfrentarse en el reto de eliminación.

Debido a que Cynthia González, participante de Survivor México, fue la invitada de la semana, los famosos tuvieron que cocinar cucarachas de agua, alacranes y tarántulas con limitados instrumentos de cocina. El atleta presentó un plato denominado ‘Tarántula Salvaje’, el cual no convenció a los jueces debido a pequeños errores técnicos y terminó por ser eliminado.

La competencia culinaria de TV Azteca le dice adiós al atleta de Exatlón.

“Mi aventura en MasterChef terminó y me siento muy feliz. Mis abuelos y mi tía estuvieran muy contentos. Gracias a todos porque me tuvieron paciencia y aprendí mucho. Me la pasé brutal”, fueron las palabras de despedida de la estrella de Exatlón México, quien recibió elogios de los jueces e incluso fue considerado una influencia positiva para la juventud.

Elogian su participación en MasterChef Celebrity México

La eliminación del atleta dividió opiniones en las redes sociales.

Como era de esperarse, la eliminación del atleta, quien recientemente fue criticado por despreciar a La Bebeshita en VLA, de MasterChef Celebrity México desató un debate en las redes sociales, pues algunos aseguran que ya era momento de que partiera mientras que otros lamentaron su salida y aseguraron que lo extrañaran dentro de la competencia.

“Solo por él veía MasterChef”,”Seamos sinceros, ya le tocaba salir”, “Aris, reconozco tu esfuerzo, entrega y dedicación que le pusiste a cada platillo”, “Se notaban sus ganas de seguir aprendiendo, que mal por él” y “A este hombre ya se le hizo costumbre hacerme llorar cuando se va de los programas” son algunos comentarios que se leen en Instagram y Twitter.

¿Qué profesion tiene Aristeo Cazares?

El atleta es experto en parkour y tiene amplia experiencia en programas de televisión.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Aristeo Cázares es un deportista, maestro de parkour y cofundador de Sky Brothers México. El originario de Veracruz también es conocido por ser el campeón de la segunda temporada de Exatlón México, pero también ha participado en La Isla y el Medio Maratón BJX 2019.

