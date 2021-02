Ariel Miramontes "Albertano" realiza un SEXY baile en TikTok

TikTok se ha convertido en la red social del momento, pues a través de dicha plataforma es posible ver un sinfín de divertidos videos; en esta ocasión, ha sido el comediante Ariel Miramontes, mejor conocido como “Albertano”, quien ha logrado volverse viral en dicha plataforma gracias a un sensual baile que realizó frente a la cámara.

Como parte de un reto viral, Ariel Miramontes compartió un video en su perfil de TikTok donde aparece bailando el tema “Ay rico, rico”, pero lo que llamó la atención de sus fieles seguidoras es que el comediante aparece ante la cámara luciendo su pecho desnudo, detalle que le dio un toque sensual al video.

Ariel Miramontes realizó un sexy baile en TikTok caracterizado de su personaje "Albertano".

El video, mismo que puedes ver dando click aquí, ha logrado superar los 113 mil likes en TikTok y ya cuenta con más de un millón de reproducciones; además, la sección de comentarios ha recibido cientos de piropos que los fans le han dedicado con mucho cariño al protagonista de ‘María de todos los Ángeles’.

“Iralo, que sensual se mueve el Albertano”, “A Doña Lucha no le va a gustar este video”, “¡Ay, ya me dio calor de solo verte” y “Esos movimientos me enloquecen” son algunos de los picantes piropos que recibió Ariel Miramontes por subir este sensual baile a su cuenta en TikTok.

Ariel Miramontes roba suspiros en Instagram

Ariel Miramontes no solo destaca por su sentido del humor, sino también por ser un hombre muy atractivo.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Ariel Miramontes causa furor en las redes sociales, pues es bien sabido que además de poseer un sentido del humor inigualable, mismo que lo ha llevado a protagonizar dos series de comedia en Televisa: ‘María de todos los Ángeles’ y ‘Nosotros los guapos’, es un hombre sumamente atractivo.

Por esa razón no sorprende en lo absoluto que el intérprete de “Albertano” goce de gran popularidad en las redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma donde ya posee más de 1.5 millones de seguidores, mientras que en TikTok ya cuenta con más de 3 millones.

