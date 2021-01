Aridne Díaz confiesa que se volvió a contagiar de COVID-19 ¡Le dió más fuerte!

La estrella de telenovelas Ariadne Díaz hace tiempo reveló que se había contagiado de COVID-19, sin embargo logró superar la enfermedad. La famosa actriz mexicana de 34 años ya se había recuperado de la enfermedad y estaba haciendo su vida normal, con los cuidados necesarios ante la pandemia.

Desafortunadamente la artista informó recientemente a través de sus historias de Instagram, que se volvió a contagiar del mortal virus.“Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿Cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar”, dijo la actriz.

Pero en esta ocasión, los malestares fueron más fuertes que la primera vez. “Tuve COVID-19 otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien”, aseguró la protagonista de telenovelas.

Ariadne Díaz no contagió a su esposo y su hijo

Aunque se contagió del virus dos veces, Ariadne Díaz afirmó que su esposo Marcus Ornelias y su hijo han estado sanos, ya que a ninguno de ellos les dió COVID-19.

“Es algo que agradezco mucho y aquí estamos otra vez. Las dos veces han salido negativos (su esposo y su hijo) y eso me hace estar muy contenta y agradecida con la vida”, explicó la actriz.

Ariadne reveló que su esposo e hijo están bien, y ellos siempre han salido negativos a las pruebas del virus/Foto: Instagram

No obstante, declaró que los síntomas de la enfermedad ahora fueron más dolorosos, pero ha logrado superar lo peor y no tuvo que ir al hospital.

“Me siento muy afortunada que a pesar de que me dio covid-19 dos veces, en ambas ocasiones siempre tuve una buena saturación de oxígeno. En la segunda ocasión sí dolor de cuerpo nefasto, pero dentro de todo siempre estuve bien”, declaró la artista. Hasta el momento ella no reveló dónde pudo haberse contagiado del virus.

Te recomendamos leer: Ariadne Díaz ABANDONA telenovela de Televisa ¡Escándalo!

¿Eres fan de Ariadne Díaz?, ¿Conoces su trayectoria en las telenovelas? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.