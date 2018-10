Ariana grande y Pete Davidson firmaran controversial acuerdo prenupcial

El acuerdo o contrato prenupcial es una de las practicas más empleadas en el mundo de los famosos, pues a pesar de que ya es muy aceptada, esta no deja de ser algo incomoda cuando llega el momento de definir si se firmara o no dicho acuerdo pues en resulta inevitable recordar todos aquellos desafortunados divorcios por los que han pasado otras celebridades y/o estrellas y que han terminado por convertirse una terrible pesadilla.

Actualmente la joven pareja formada por Pette Davidson y Ariana Grande lleva un tiempo comprometida y les ha llegado la hora de afrontar los procesos y detalles que esto conlleva, como lo es la firma del famoso y muy recurrido “acuerdo prenupcial”.

Finalmente les ha llegado el momento de afrontar esta "sensible" cuestión. Sin embargo y como era de esperarse, el cómico prometido de Ariana, Pete Davidson, hizo frente a esta situación con mucho humor, pues aclaró que no tiene ningún problema en esclarecer las dudas de los fans y seguidores ya que asegura que firmara lo que haya que firmar para mantener feliz a su hermosa prometida pero sobre todo para asegurar sus bienes más preciados... ¡Su colección de tenis!

"Por supuesto que quiero uno, imagínate si no lo tuviera. Que Dios nos ampare si rompiéramos y ella acabara quedándose con la mitad de mis tenis deportivos...", aseguró con tono cómico Pete cuando le preguntaron por el asunto en el programa 'Saturday Night Live'. "A ver, la cuestión es que me siento completamente a gusto al lado de una mujer tan exitosa, me parece genial. Y soy yo el que vive con ella" comentó el joven humorista.