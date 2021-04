¿Ariana Grande y The Weeknd preparan otra colaboración?

Ariana Grande y The Weeknd se posicionaron en tendencias este 19 de abril, después de que ambos cantantes compartieron en twitter un misterioso clip.

Ambas superestrellas jugaron con un fragmento de audio de ocho segundos en Twitter el lunes (19 de abril) de sus voces entrecortadas armonizando la letra, "No sé por qué huyó" de su corte de After Hours "Save Your Tears".

No quedarán lágrimas de alegría para llorar si lanzan lo que suena como el remix de su éxito en el top 5 de Billboard Hot 100, que actualmente se encuentra en el puesto número 5 en la última lista, con fecha del 24 de abril.

Ariana Grande y The Weeknd podrían estar trabajando en un nuevo tema juntos

Escucha el audio de Ariana Grande y The Weeknd

The Weeknd recientemente se subió al dúo "fuera de la mesa" presentado en el reciente álbum No. 1 de Billboard 200 Positions , que llegó seis años después de su primera colaboración y el éxito de Hot 100 No. 7, "Love Me Harder" de su segundo álbum de 2014 My Everything .

Cuando se trata de sus otras colaboraciones notables, ambos artistas tienen la habilidad de elegir a Doja Cat para remixes exitosos, incluido el remix "34 + 35" de Grande (también con Megan Thee Stallion ), que alcanzó el puesto número 2 en el Hot 100, y El remix de "In Your Eyes" de The Weeknd (aunque la canción original sin crédito para Doja alcanzó el número 16 en el recuento).

La Rapera de "Say So" también apareció en el corte de los 40 mejores de Positions, "Motive".

Esta no sería la primera vez que ambos famosos colaboraron, pues desde hace unos años su canción “Love Me Harder” se convirtió en un éxito rotundo de las listas de popularidad.,

¿Te gustaría que Ariana Grande y The Weeknd colaboran nuevamente?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.