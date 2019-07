Ariana Grande y Taylor Swift lideran nominaciones de los MTV VMAs.

La cadena de videos MTV dio a conocer la lista de nominados para los Premios VMAs, lista que encabezan las cantantes Ariana Grande y Taylor Swift con 10 nominaciones cada una. El evento se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en el Prudential Center en Newark, New Jersey.

Además de dar a conocer que ambas cantantes son las más nominadas para los Premios MTV VMAs, dieron a conocer que estarán compitiendo en ocho de las mismas categorías, incluyendo al mejor video del año.

La canción de Taylor Swift "You Need to Calm Down" y el éxito de Ariana Grande sobre sus rupturas amorosas "Thank u, Next" se medirán por el máximo premio con "Bad Guy" de Billie Eilish, "Old Town Road" de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, "A Lot" de 21 Savage y J. Cole y "Sucker" de los Jonas Brothers. Por el premio al mejor artista nuevo estará compitiendo Rosalía con Ava Max, Billie Eilish, H. E. R., Lil Nas X y Lizzo.

Todo listo para los Premios MTV VMAs

Entre otros candidatos latinos, Camila Cabello gura en el apartado de mejor colaboración por “Señorita”, con Shawn Mendes, y la banda de chicos CNCO aparece en la categoría artista “push” del año.

Los artistas nominados por parte de la música latina son: Anuel AA y Karol G por “Secreto”; Bad Bunny con Drake por “MIA”,; Benny Blanco, Tainy, Selena Gómez y J Balvin por “I Can’t Get Enough”; Daddy Yankee con Snow por “Con calma”; Maluma por “Mala mía” y nuevamente Rosalía y Balvin, junto a El Guincho, por “Con altura”.

Además de que la canción “Shallow” interpretada por Bradley Cooper y Lady Gaga y que conquistó el Óscar, recibió un par de nominaciones: mejor colaboración y canción del año. El comediante y actor Sebastian Maniscalco será el encargado de llevar la ceremonia de entrega de los Premios MTV VMAs este próximo 16 de agosto.

