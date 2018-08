Ariana Grande y Shawn Mendes presentes en los MTV Video Music Awards

Las estrellas pop Ariana Grande y Shawn Mendes estarán entre los artistas que se presentarán en los MTV Video Music Awards el 20 de agosto.

Ariana Grande interpretará su éxito God is a Woman de su próximo álbum, Sweetener, la nueva canción más madura de la exestrella infantil de 25 años, acerca de los placeres del sexo. Mientras que Mendes lo dará todo con uno de sus recientes éxitos, In My Blood.

MTV también anunció que el rapero Logic tendrá una actuación en vivo por primera vez desde el lanzamiento de su nueva canción "One Day", junto al destacado artista Ryan Tedder, cantante del grupo de pop OneRepublic.

Anteriormente MTV anunció que Jennifer Lopez recibirá un premio que lleva el nombre del cantante Michael Jackson, por sus contribuciones a lo largo de su vida a la cultura pop. La diva bilingüe nacida en Nueva York aparecerá en los premios por primera vez desde 2001.

La rapera Cardi B es la favorita de las últimas VMA, al obtener por un estrecho margen más nominaciones que Jay-Z y Beyoncé por "Apeshit", video filmado en el Museo del Louvre, y también que Childish Gambino, por su video con fuerte carga política "This Is America".

Cardi B

Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back:

Ariana Grande - God is a woman: