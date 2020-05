Ariana Grande y Lady Gaga se mimetizan en el video musical "Rain on Me"

Después de días de anticipación, Ariana Grande y Lady Gaga finalmente lanzaron su colaboración, "Rain on Me", y es todo lo que esperarías del dúo superestrella.

Desde el principio, "Rain on Me", el segundo sencillo del próximo álbum Chromaticaalbum de Gaga, se destaca como una canción pop con un mensaje para sentirse bien. Más allá de sus ritmos bailables y sus letras inspiradoras, el himno pop claramente significa mucho para los dos artistas de gran potencia.

Ari y Gaga Como dos gotas de agua en "Rain on Me"

Hablando con Zane Lowe de Apple Music, Gaga habló sobre la canción y cómo surgió de la relación entre los dos. "La letra que escribí aquí en este estudio," prefiero estar seca, pero al menos estoy viva. Llueva sobre mí ". Esto se trata de un análogo de lágrimas siendo la lluvia. Y sabes para lo que también es una metáfora, es la cantidad de bebida que estaba haciendo para adormecerme. Prefiero estar seco. Prefiero no beber, pero aún no he muerto. Que todavía estoy vivo. Llueva sobre mí ”, dijo Gaga. "Esta canción tiene muchas capas".

Ari, por su parte, ha sido fanática de Lady Gaga desde hace mucho tiempo y ha demostrado su dedicación a la estrella que promociona este sencillo. "Una vez ... conocí a una mujer que conocía el dolor de la misma manera que yo ... que lloraba tanto como yo, bebía tanto vino como yo, comía tanta pasta como yo y quién tenía el corazón más grande que todo su cuerpo. inmediatamente se sintió como una hermana para mí ”, escribió sobre Gaga en su Twitter. “Luego me tomó de la mano y me invitó al hermoso mundo de la cromática, y juntos, ¡pudimos expresar lo hermoso y curativo que se siente al llorar! Espero que esto los haga sentir tan animados como a los dos ”.

Segundo sencillo del próximo álbum Chromatica de Gaga

“Ella me hizo sentir muy cómoda. Y entonces ella como artista, pero también se siente cómoda saliendo de mi yo. Ya sabes, el video es tan Gaga y muy divertido. Me divertí mucho. Pensé: 'Nunca me he vestido así en mi vida. Simplemente estoy pasando el mejor momento ”, Ari le dijo a Apple Music sobre el video. "Estaba tan abierta a probar cosas que no había hecho antes. Ella dijo: "Voy a confiar en ti". Y fue tan hermoso ", dijo Gaga a cambio.

Nos enteramos de "Rain on Me" en abril, cuando Target filtró la lista oficial de canciones de Chromatica, incluidas las colaboraciones con BLACKPINK y Elton John. Gaga misma confirmó la lista de canciones más tarde ese día en sus canales de redes sociales. Después de una reprogramación inicial, Chromatica finalmente llegará a las tiendas el 29 de mayo.