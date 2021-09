¿Ariana Grande y Justin Bieber fueron novios?

Ariana Grande y Justin Bieber han compartido escenario y una muy cercana relación de amigos, y aunque mucho se rumoraba sobre una posible relación entre estos dos cantantes, la verdad es que no fue así.

Con 27 años, Ariana Grande es considerada una de las estrellas pop más destacadas de la industria, y con dicho título, no sólo viene fama y reconocimiento, sino que también una gran falta de privacidad con la que ha tenido que lidiar la artista, sobre todo en cuanto a su vida amorosa.

¿Qué novios ha tenido Ariana Grande?

Boda de Ariana Grande

El historial amoroso de Ariana está compuesto, en su mayoría, por caras famosas, te las enlistamos:

Graham Phillips en 2008

Su primera relación fue con Graham Phillips, se conocieron cuando protagonizaron el musical de Broadway 13 ese mismo año. La pareja salió por 3 años, una de las relaciones más largas de Ari, y podríamos decir que terminaron de forma amistosa.

Jai Brooks 2012

Luego vino Jai Brooks, el YouTuber australiano, en donde comenzaron una relación a distancia, cuando Ariana comenzaba su carrera como cantante. Sin embargo esta relación no terminó de la mejor forma, ya que Brooks acusó a la joven de engañarlo con el cantante de The Wanted, Nathan Sykes, con quien tenía una canción.

Nathan Sykes 2013

Nathan Skyes y Ari salieron durante unos meses en 2013 y siguieron cantando juntos. Pero la relación no duró mucho, pues 2 meses después terminaron por problemas de distancia.

Big Sean 2014

Ariana comenzó a salir con el rapero que firmó con el sello musical de Kanye West. Su relación duró aproximadamente 8 meses y terminaron por problemas de agenda, nuevamente la distancia. Y es uno de los ex que Ari menciona en su canción Thank you next.

Ricky Alvarez 2014

Después de Big Sean, la cantante salió brevemente con uno de sus bailarines, Ricky Alvarez, quien comenzó a ser parte de su staff en abril de 2014. Pero no fue hasta un año después que se confirmó la relación cuando la pareja se besó en un show en vivo. Ariana y Ricky salieron poco más de un año antes de terminar sin un motivo aparente.

Mac Miller 2016

Ariana y el fallecido rapero y cantante Malcolm James McCormick, más conocido como Mac Miller se conocieron por primera vez en 2013 y años después, en 2016, hicieron pública su relación amorosa. Los fanáticos se sorprendieron por completo cuando la pareja dio a conocer su término en mayo de 2018. Y posterior a eso, Mac Miller falleció en septiembre del mismo año después de una sobredosis a la edad de 26 años.

Pete Davidson

Luego de este triste final, Ariana Grande encontró el amor en el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson. La pareja rápidamente se volvió inseparable. Pero pocos meses después de comprometerse, Ari y Pete se separaron. Incluso se ha comentado que la muerte de Mac Miller y su efecto en Ariana jugaron un papel importante en la separación de la pareja.

Dalton Gómez

Ari conoció a Dalton Gómez, un agente de bienes raíces de lujo. Y aunque no había querido hablar al respecto, confirmaron su relación públicamente con el lanzamiento del video musical Stuck with you, a dúo con Justin Bieber, en donde Gómez y la cantante aparecen juntos.

Pero no sólo eso, ya que en diciembre del 2020, Dalton, de 25 años, le pidió matrimonio a la artista con un anillo diseñado por el joyero Jack Solow, y el pasado 15 de mayo Dalton y Ariana Grande se casaron en la propia casa de la cantante.

Letra de ‘Stuck With U’ de Ariana Grande y Justin Bieber

Ariana Grande y Justin Bieber

Estas son las primeras estrofas de la letra de la canción de Ariana Grande con Justin Bieber :

I'm not one to stick around

One strike and you're out, baby

Don't care if I sound crazy

But you never let me down, no, no

That's why when the sun's up, I'm stayin'

Still layin' in your bed, singin'

CORO

Ooh, ooh, ooh, ooh

Got all this time on my hands

Might as well cancel our plans, yeah

I could stay here for a lifetime

So lock the door

And throw out the key

Can't fight this no more

It's just you and me

And there's nothing I, nothing I, I can do

I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you

So go ahead and drive me insane

Baby, run your mouth

I still wouldn't change being stuck with you

Stuck with you, stuck with you

I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby

There's nowhere we need to be

No, no, no

I'ma get to know you better

Kinda hope we're here forever

There's nobody on these streets

If you told me that the world's ending

Ain't no other way that I could spend it

Letra de ‘Stuck With U’ en español

Si deseas conocer la letra completa y traducción de la canción de Ariana Grande y Justin Bieber con la que presentó oficialmente a su actual esposo, Dalton Gomez, visita el siguiente link.

