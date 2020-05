Ariana Grande y Doja Cat en contra de Lana Del Rey por sus duras críticas

Lana Del Rey compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales, donde respondió a las duras críticas que ha recibido a lo largo de su carrera.

La intérprete de “Summertime Sadness” publicó un largo mensaje en Instagram en el que tocó el tema del odio que ha recibido por ciertos colectivos, quienes argumentan que su música y el contenido de estas son mala influencia para las generaciones actuales, ya que aseguran ella le ha dado “glamour al abuso” en cada una de ellas.

Es por eso, que lanzó duras críticas a artistas como Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Khelani, Nicki Minaj y Beyoncé, ya que asegura que no han sufrido los mismos ataques que ella, aun teniendo muchas canciones que hablan sobre estar sexy, de no llevar ropa, de tener sexo, de engañar a tu pareja y demás, en los lugares número uno de popularidad.

“¿puedo volver a cantar sobre sentirme bien solo por estar enamorada, incluso si la relación que tengo no es perfecta, sin ser crucificada o acusada de tener una visión romántica del abuso?“

Ariana Grande y Doja Cat le responden a Lana del Rey

La intérprete de “Say So” publicó un tweet diciendo: “La pandilla ya hundió ese barco”, haciendo referencia a que sus fans ya se volcaron contra la cantante, aún cuando fue expuesta por seguidores de Lana quienes demostraron que el contenido de muchas de sus canciones son insultantes para la mujer.

Por otro lado, la misma Lana Del Rey reveló que Ariana Grande le respondió, pero no dio declaraciones sobre la respuesta de la intérprete de “Rain on me”, aun cuando se confirmó que ambas artistas ya no se seguían en sus redes sociales.