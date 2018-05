Ariana Grande termina relación con el rapero, Mac Miller

Según público un sitio web, Ariana Grande ha terminado la relación que tenía con el rapero Mac Miller, han roto después de dos años juntos debido a la incompatibilidad de sus ocupadas agendas, pero seguirán siendo amigos.

Ahora la cantante está soltera.

Una de las últimas veces que pudimos verles juntos fue durante el fin de semana de los Oscar, en el mes de marzo, cuando acudieron juntos a la after-party de Madonna.

♡ ☁️ Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el Abr 20, 2018 at 11:54 PDT

Grande y Miller colaboraron en el tema "The Way", que aparece en el álbum debut de la cantante, Yours Truly, de 2013, tema que ayudó a despegar las carreras de ambos.

Tres años después, la sexy cantante Ariana Grande, anunció que eran pareja.

En 2016, Ariana había terminado su relación con Ricky Álvarez cuando fue vista de la mano de Mac Miller en un aeropuerto.

Esta semana, la cantante estuvo sola en la gala del Met, desatando los rumores sobre la ruptura con el rapero.

El cantante rapero, Miller, estuvo a su lado en momentos difíciles como la tragedia de Mánchester. Las fotos en las que la cantante, Ariana, llegaba a casa desde Reuno Unido en avión privado y se refugiaba en los brazos de su novio Mac, recorrieron el mundo.

Los famosos cantantes, han trabajado en varios proyectos de manera conjunta, como el tema del rapero 'My Favorite Part', en cuyo vídeo aparecen ambos.

Ser estrellas de la música hace que cada uno tenga que atender sus compromisos profesionales y eso es algo que les mantiene más tiempo separados que unidos.

Nasa tweeted me today Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el May 5, 2018 at 4:30 PDT

Aunque ninguno de los cantantes ha confirmado la separación, ambos artistas aseguran que siguen siendo amigos y que su separación ha sido fruto de un proceso largo en el cual se han ido distanciando. No obstante, siguen queriéndose mucho y su amistad continúa resistiendo aunque se les haya ido el amor.

La intérprete de "One Last Time" lanzará este año su cuarto disco de estudio, Sweetener.

even whennnn it’s rainin down Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el May 2, 2018 at 6:33 PDT