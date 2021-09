Ariana Grande teme por un acosador con cuchillo que amenazó con matarla.

Ariana Grande teme que un hombre, arrestado por empuñar un cuchillo afuera de su casa a principios de este mes, eventualmente intente matarla, según documentos judiciales obtenidos por medios estadounidenses el martes.

"El hecho de que el Sr. Brown haya estado viniendo regularmente a mi casa durante más de seis meses me aterroriza", dijo el cantante de "Bang Bang", de 28 años, a la Corte Superior de Los Ángeles del sospechoso Aharon Brown, de 23 años, el 13 de septiembre.

"Basándome en sus amenazas, temo por mi seguridad y por la seguridad de mi familia", agregó. "Me temo que en ausencia de una orden de restricción, el Sr. Brown continuará llegando a mi casa e intentará dañarme físicamente o asesinarme a mí o a miembros de mi familia", sentenció Ariana Grande.

¿Cuál fue la declaración de Ariana Grande?

Según declaraciones de Grande, una detective de LAPD y su gerente de gira, Brown había estado visitando la casa de la estrella del pop en Los Ángeles desde mediados de febrero. La cantante de "Thank U, Next" le dijo a la corte que no comparte su dirección con el público, por lo tanto, "el hecho de que el Sr. Brown haya podido determinar dónde resido me asusta".

Dijo que las visitas de Brown fueron "esporádicas" al principio, pero se volvieron más frecuentes, "casi todos los días y, a veces, varias veces al día", en las últimas dos o tres semanas. Grande afirma que el 9 de septiembre alrededor de las 4:15 p.m., Brown llegó a su casa, donde fue recibido por la seguridad privada de la cantante de "God Is a Woman".

Ella dijo que Brown se fue, pero regresó nuevamente más tarde esa noche alrededor de las 10:20 p.m. con un cuchillo de caza grande y se volvió "combativo cuando se le pidió que se fuera".

"Te mataré a ti y a ella"; la amenaza el acosador

Ariana Grande y su mánager dijeron, según documentos judiciales, que Brown gritó "Te mataré a ti y a ella", haciendo referencia a Grande. El detective Peter Doomanis confirmó que Brown tenía un cuchillo en el bolsillo delantero de sus pantalones cuando lo registraron y dijeron que el sospechoso fue detenido.

Doomanis le dijo al Tribunal Superior de Los Ángeles que basado en su "revisión del informe de arresto del Sr. Brown y mi conocimiento de su actividad anterior", era su "opinión profesional" que Brown presenta "un alto nivel de peligro" para Grande.

El gerente de la gira de la cantante estuvo de acuerdo, afirmando que sin una orden de restricción en vigor, sospecha que Brown representará una "grave amenaza" para su cliente. "Su comportamiento de acecho ha progresado y escalado con el tiempo", dijo Roshad Ismail.

"El Sr. Brown también ha expresado su intención de ser violento y dañar a la Sra. Grande. Es mi opinión que el Sr. Brown puede continuar intentando acechar, contactar, acercarse y / o dañar a la Sra. Grande después de que sea liberado de la custodia", agregó.

Un juez le otorgó a Ariana Grande una orden de restricción temporal y, según TMZ, Brown todavía está bajo custodia. Una audiencia está programada para este caso el 5 de octubre.

