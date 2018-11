Ariana Grande sorprende a sus fans besando...¡A su prima! (FOTO)

Ariana Grande dejó atrás la fallida relación con el comediante Pete Davidson, y corroboró que ya ni significa nada en su vida dedicándole “Thank u, Next” su último éxito dedicado a sus ex parejas.

Ahora parece que la famosa cantante está disfrutando al máximo su soltería.

Se besuquea con su prima

La famosa estrella dejó con el ojo cuadrado a todos sus fans con sus últimas publicaciones, pues aproximadamente hace dos horas compartió una serie fotos donde convivía con otras jóvenes, protagonizando una candente escena con una de ellas, quien al parecer es su prima.

En la fotografía se puede ver a Ariana Grande besando en la boca a Courtney Chipolone, quien al parecer es su prima, la fotografía rápidamente llegó a un millón de likes y levantó sospechas sobre la orientación sexual de Ariana Grande, al igual que dudas sobre si solo se trataba de un juego o realmente disfrutaron besarse.

Aquí te dejamos la candente foto: