Ariana Grande será Regina George de Chicas Pesadas en ‘Thank U, Next’(VIDEO)

Muy al estilo de la cinta que dio títulos de diosas de la comedia romántica a Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Sayfried, Mean Girls o Chicas Pesadas, Ariana Grande estrenará su nuevo sencillo titulado Thank U, Next.

Ariana Grande estrenará su nuevo sencillo titulado Thank U, Next

El adelanto de 47 segundos emula la escena en donde por medio de rumores los estudiantes de la escuela preparatoria hablan de Regina George, la alumna perfecta que irradia odio y admiración al mismo tiempo, el papel que volviera icónica a Rachel McAdams en 2004.

Chicas Pesadas

Se destaca que dentro de los participantes de este adelanto se encuentra el galán de Chicas Pesadas Jonathan Bennett, quien interpretará al parecer nuevamente a Aaron Samuels.

Varias celebridades formaran parte del nuevo video musical de Ariana Grande

De igual forma se hará homenaje al famoso “Libro del mal” que contenía la información más baja de las chicas de la preparatoria ahora se llamará ‘Thank U, Next”.

Jonathan Bennett aparece en el nuevo adelanto

Otras celebridades estarán en el video como Troye Sivan y Colleen Ballinger, esto lo vimos en el adelanto que subió Ariana Grande hace unas horas a su cuenta oficial de Twitter, desde donde ha anunciado más detalles del video de su tema que ya es un éxito en plataformas digitales como ITunes y Spotify