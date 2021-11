La jueza Ariana Grande hizo su primer show en vivo de The Voice anoche, y la cantante optó por rendir homenaje a una de sus comedias románticas favoritas, 13 Going on 30, con su atuendo.

La cantante se vistió exactamente como el personaje de Jennifer Garner, Jenna Rink, con el vestido multicolor de Versace 2003 que se hizo famoso en la película. Donatella Versace compartió fotos de Grande en el look en su Instagram, escribiendo:

“¡Mi hermosa chica @arianagrande en Versace SS03 para su primer show en vivo de The Voice! ”

La también actriz compartió historias de Instagram de su look de Jenna Rink, agradeciendo a Versace por su ayuda al darle el vestido vintage para el look y convertirla totalmente viral en redes sociales causando los aplausos de todo internet.

Icónicos homenajes de Ariana Grande a Jenna Rink

La caracterización fue aplaudida por la misma Jenna Rink

Esta no es la primera vez que Grande se disfraza de Jenna Rink. En su video musical "Thank u next", Grande recreó la blusa roja y el look de jeans de Rink de la película y la escena final de la boda de la película.

Garner aplaudió el homenaje en su Instagram y le escribió a Grande: “De vez en cuando surge algo que ilumina tu día. �� @arianagrande eres adorable. Gracias niña bonita. #thankunext ".

Posteriormente, la cantante habló con Vogue para su edición de agosto de 2019 sobre cómo hacer la canción y el álbum ‘Thank u, next’ durante un momento de su vida en el que su compromiso con Pete Davidson había terminado recientemente, y también estaba de luto por la muerte de su ex novio y amigo cercano, Mac Miller.

Luego, recordó la ex actriz de Victorius: “Mis amigos saben cuánto consuelo me brinda la música, así que creo que fue una situación del tipo“ vamos a llevarla allí ”.

“Pero si soy completamente honesta, no recuerdo esos meses de mi vida. Realmente no recuerdo cómo empezó o cómo terminó, o cómo de repente había diez canciones en la pizarra”.

Continuó diciendo que este es el primer álbum y también el primer año de su vida en el que se doy cuenta de que ya no puede dejar de pasar tiempo consigo misma.

“He estado abucheado toda mi vida adulta. Siempre he tenido a alguien a quien decirle buenas noches. Así que Thank U, el siguiente fue este momento de autorrealización”.

“Fue este momento aterrador de 'Wow, tienes que enfrentarte a todo esto ahora. No más distracciones. Tienes que curar toda esta mierda".

Esto marcaría a Ariana Grande como antes y después de la fama, ya que a su corta edad le ha tocado vivir experiencias muy duras, y las hemos contado en La Verdad Noticias.

