Ariana Grande se hace tatuaje con su abuela de 93 años (FOTO)

La famosa súper estrella pop Ariana Grande no deja de sorprender a todos, pues luego de una serie de altibajos en su vida profesional y personal, regresó con todo con el impresionante éxito de su video “Thank U, Next”

Y por si no fuera poco también fue nombrada como “La mujer del año” por Billboard” y sorprendió a sus fans con su manera de celebrarlo.

¿Qué hizo Ariana Grande?

Como informamos el día de ayer, la exitosa cantante celebró su galardón haciéndose un nuevo tatuaje en la mano, que consistía en un sol y una luna, y lo presumió en su cuenta de Instagram.

Pero lo que no se supo es que fue un tatuaje en pareja, pues además de agregar otro tatuaje a su colección, celebró su nombramiento tatuándose junto a Marjorie Grande, su abuela de 93 años.

Tatuaje de Marjorie Grande

La tatuadora profesional Mira Mariah, quien se encarga de adornar la piel de Ariana, fue la responsable del tatuaje de la abuela de la cantante, la cual experimentó el proceso de su primer tatuaje, escogiendo su mano como lienzo, para plasmar la palabra “Ciccio” el cual es el sobrenombre de Frank Grande, su fallecido esposo.

Ariana, Frankie y Ariana Grande

Varios miembros del clan Grande como Joan y Frankie presenciaron la emotiva experiencia, en la que Marjorie Grande expresó lo siguiente:

“Me siento bien. He tenido un poco más de emoción que esto”.

Ariana, Frankie, Joan y Marjorie Grande