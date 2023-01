Ariana Grande, ¿se ha operado?

La guapa cantante Ariana Grande es sin duda una de las figuras más prominentes de la escena musical internacional. La talentosa cantante es además un referente de belleza y estilo, sin embargo, sus seguidores han notado severos cambios en la apariencia de Ariana a través de los años.

La intérprete de "Just A Little Bit Of Your Heart", siempre ha sido dueña de un rostro muy estético y un cuerpo esbelto y refinado, aunque en el último par de años algunas facciones de su cara se han notado mucho más delineadas y prominentes.

La curiosidad de los fanáticos y medios de comunicación ha sido tanta que en fechas recientes expertos de la Clínica Pilar de Frutos de Madrid han abordado el tema, dando sus conclusiones sobre los posibles "arreglitos" que la también actriz pudo haberse realizado. En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles. Sigue leyendo para descubrirlos.

¿Qué cirugías se ha realizado Ariana Grande?

El rostro de Ariana ha cambiado mucho

De acuerdo con la doctora Pilar de Frutos de la clínica antes mencionada, es posible notar cambios en la estructura facial de Ari, en específico en su nariz y mandíbula. Más específicamente, Grande se habría realizado una rinoplastía y posiblemente también una bichectomía, así como aumento de labios con ácido hialurónico.

El doctor Moisés Amselem, quien labora en la misma clínica, comentó también que los notorios cambios de Ariana se deberían a que el arco mandibular ha sido modificado en numerosas ocasiones, dandole una apariencia muy distinta a la mostrada a inicios de su carrera.

¿Qué ha pasado con Ariana Grande?

R.e.m Beauty es la marca de maquillaje de Ariana Grande

La cantante Ariana Grande ha pasado un largo tiempo lejos de la música y los escenarios, pues desde el lanzamiento de su álbum "Positions" en 2021 no ha dado pistas de nueva música ni ha ido de tour, situación que ha preocupado a sus millones de fanáticos.

Ari se tomó el tiempo de aclarar esta situación y comentar que aunque actualmente no está sacando nueva música, se siente muy cómoda con su voz y su profesión. La realidad es que Grande ha estado envuelta en otros proyectos en el último tiempo, como su marca de maquillaje R.e.m Beauty e inlcuso contrajo matrimonio.

