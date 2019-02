Ariana Grande rompió récord de Taylor Swift tras el estreno de su álbum

Ariana Grande es la sensación del momento, debido a su ausencia en los Grammy, pues la artista decidió no acudir a la premiación de la música.

Luego del estreno del nuevo álbum de Ariana Grande que fue lanzado el pasado 8 de febrero antes de la celebración de los Grammy, tal parece que la cantante en tan solo 24 horas ha batido algunos récords y le está haciendo la competencia a Taylor Swift.

#thankunext ���� Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 8 Feb, 2019 a las 5:46 PST

El nuevo material discográfico de la ex novia de Pete Davidson es el quinto álbum que realiza a lo largo de carrera en el mundo de la música.

Y es que Ariana Grande también decidió lanzar el nuevo videoclip del tema “Break Up with your girlfriend, i’m bored” y para sorpresa de la cantante en tan solo unos días ha obtenido más de 38 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 7 Feb, 2019 a las 2:11 PST

Quizás te pueda interesar: Andrea Legarreta se le sale el trasero por abertura del vestido (FOTO)

El álbum "Thank U, Next" en pocos minutos fue la lista más vendida de iTunes en los Estados Unidos, logrando un nuevo récord de ventas, con esta nueva noticia, la artista Ariana Grande logró igualar el disco “Reputation” de Taylor Swift, pues como recordamos el álbum se colocó en el primer lugar de la lista.

En la lista del Top 5 de los álbumes que han logrado colocarse en la cima lo conforman las mujeres, en la primera posición se encuentra “Thank U, Next” de Ariana Grande, Nicki Minaj con “Queen”, “Sweetener” de Ariana Grande, “Witness” de Katy Perry y “Camila” de Camila Cabello.