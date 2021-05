Ariana Grande rinde homenaje a las víctimas del atentado de Manchester de 2017

Cuatro años después del atentado con bomba en su concierto de 2017 en Manchester que dejó 22 muertos y más de 500 heridos, Ariana Grande está honrando a las víctimas nuevamente.

"Aunque el dolor está siempre presente y nuestra relación con él está en constante evolución y se expresa de diferentes maneras todos los días, durante todo el año ... Sé que este aniversario nunca será fácil", escribió el sábado 22 de mayo.

"Manchester, mi corazón está contigo hoy y siempre", escribió Ariana Grande, agregando los nombres de las víctimas al final de su publicación de homenaje que te presentamos en La Verdad Noticias.

Ariana recuerda los nombres de víctimas de atentado en Manchester

"Por favor, sepan que hoy estoy pensando en ustedes. Aunque el dolor está siempre presente y nuestra relación con él está en constante evolución y se expresa de diferentes maneras todos los días, durante todo el año. Sé que este aniversario nunca será fácil", explicó la cantante en sus historias de Instagram.

Ariana Grande no olvida a víctimas de Manchester

Miley Cyrus en concierto a beneficio de víctimas del atentado en Manchester

La artista de 27 años ha conmemorado cada año el aniversario de los ataques en las redes sociales. En 2018, se dirigió a Twitter para escribir un mensaje a los sobrevivientes y las víctimas.

"Pensando en todos ustedes hoy y todos los días. Te amo con todo mi ser y te envío toda la luz y el calor que tengo para ofrecerte en este desafiante día".

También ha honrado a los afectados por el atentado de Manchester de otras formas. En 2017, semanas después del ataque, regresó a la ciudad para realizar un concierto benéfico llamado One Love Manchester, con estrellas como Justin Bieber y Miley Cyrus también participaron.

"La música es algo que todos en la Tierra pueden compartir. La música está destinada a sanarnos, unirnos, hacernos felices. Así que eso es lo que seguirá haciendo por nosotros", dijo en un comunicado.

"Continuaremos en honor a los que perdimos, sus seres queridos, mis fanáticos y todos los afectados por esta tragedia. Estarán en mi mente y en mi corazón todos los días y pensaré en ellos con todo lo que haga por el el resto de mi vida".

Ariana Grande también honró a las víctimas del bombardeo en su álbum Sweetener de 2018. La última pista del álbum, "Get Well Soon", termina con 40 segundos de silencio, lo que lleva la duración de la pista a 5:22, una referencia a la fecha del atentado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.