¿Ariana Grande predijo que sería Glinda en la nueva película de Wicked?

El anuncio del elenco de la nueva película basada en el musical Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz sigue causando furor entre los fans, quienes han descubierto un viejo mensaje de Ariana Grande en Twitter donde expresa su admiración por este proyecto y su anhelo de interpretar a la bruja Glinda en un futuro, deseo que al parecer se le ha cumplido.

“Me encantó ver Wicked de nuevo. ¡Maravillosa producción! Me hizo darme cuenta de nuevo de lo mucho que quiero interpretar a Glinda en algún momento de mi vida. #PapelSoñado”, escribió en su cuenta de Twitter el 2 de diciembre del 2011, año en el que la cantante aún no debutaba en el mundo de la música ni sabía del éxito que tendría a nivel mundial.

En 2011, la cantante expreso ser fan del proyecto y sus deseos de interpretar a la bruja Glinda en el futuro.

Como era de esperarse, este mensaje no pasó desapercibido para algunos fanáticos, quienes consideran que se trata de una premonición por parte de la intérprete de ‘Baby I’, mientras que otros aseguran que es una simple coincidencia y los demás consideran que se trata de un excelente ejemplo de que los sueños se pueden volver realidad.

La película de Wicked ya está en camino

La producción ya ha elegido los roles protagonistas de este nuevo proyecto.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace un par de días que Ariana Grande y Cynthia Erivo han sido confirmadas como protagonistas de Wicked, esto luego de que se retrasara la filmación tras problemas con la producción. Hasta el momento no se ha confirmado una fecha de estreno para esta adaptación cinematográfica.

Wicked, considerado como un spin-off/precuela de El mago de Oz, es protagonizado por la bruja Elphaba, una chica de piel verde que se convierte en el futuro en la Bruja Mala del Oeste. Por otro lado tenemos a Glinda, quien es la compañera de habitación de Elphaba en la universidad. Tras varios altercados, se convierten en grandes amigas.

¿Qué hizo famosa a Ariana Grande?

Además de ser la próxima estrella de Wicked, la cantante ha colaborado en otros proyectos como The Voice y el Rift Tour de Fortnite.

Ariana Grande se hizo famosa gracias a su participación como Cat Valentine en la serie Victorious de Nickelodeon. En 2013 debuta como cantante gracias al álbum ‘Yours Truly’ y hoy en día cuenta con seis álbumes de estudio. Es considerada en la actualidad como una de las máximas exponentes de la música pop a nivel internacional.

