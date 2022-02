¿Ariana Grande pasó por el cirujano plástico?: nuevo rostro lo confirmaría.

Su cara luce totalmente diferente

La cantante estadunidense, Ariana Grande alcanzó la fama por su gran talento actoral, su potente voz y su tierno rostro. Sin embargo, en las últimas fotografías que ha compartido con sus fans se puede ver que la intérprete de “7 Rings” ha pasado por el cirujano plástico para realizarse varias modificaciones faciales que han cambiado totalmente la forma de su rostro.

Recordemos que la última vez que fue vista en público fue en la alfombra roja de los premios Grammy, en enero de 2020, cuando causó gran conmoción al lucir como una princesa moderna con su espectacular vestido gris, pero ahora, al menos en las imágenes que ha compartido, luce totalmente diferente.

Además, pudimos confirmar estas modificaciones en su cara en el filme "Don´t look up" de Netflix, en donde interpretó el tema principal "Just Look Up" por el que podría estar en los Oscar 2022 como te informamos aquí en La Verdad Noticias.

Ariana Grande pudo operarse el rostro.

En la cuenta oficial de Instagram de Ariana es donde principalmente se han enfocado las fans en cuestionar y hablar sobre su apariencia: Está rarísima", "No la había reconocido", "Ariana, ¿eres tú?", "Me he preguntado lo mismo", "¿Se ha hecho algún retoque?", "Se parece cada vez más a Madison Beer", "Vuelve a ser la de antes, por favor" o "Nadie la está criticando, solo que me ha costado reconocerla", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

A pesar de que algunos defienden a la actriz y aseguran que no ha pasado por el quirófano, la gran mayoría cree que se ha hecho algo porque la ven muy distinta.

De algo no hay duda, la interprete de "Thank You, Next" tiene el rostro más alargado, la nariz más respingada e incluso sus labios se ven mucho más carnosos.

Aunque todos sabemos que en la actualidad los filtros hacen verdaderos milagros, así que puede ser que simplemente estuviera probando algunos nuevos para ver cómo le quedaban.

Por el momento no podemos confirmar si se hizo operaciones ya que la también actriz no lo ha confirmado y por el contrario, lo negó rotundamente asegurando que su rostro ha cambiado por los años y la madurez.

¿Cuál es la fortuna de Ariana Grande?

Ariana Grande es una de las celebridades con mayores ingresos en la actualidad, según el sitio especializado Panorama su fortuna llega a rondar en los 180 millones de dólares.

La enorme suma es resultado de su gran éxito en la actuación, lanzamientos musicales y otras empresas que ha emprendido; simplemente el pasado mes de diciembre las ventas de villancicos navideños fueron enormes siendo esta la que conquisto todas las plataformas musicales.

