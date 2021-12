Ariana Grande participó con "Just Look Up" en "Don't Look Up"

Ariana participó con "Just Look Up" en "Don't Look Up"

En "Don't Look Up" hay una escena en la que la estrella pop Riley Bina, interpretada por Ariana Grande, ofrece el último concierto antes de la inminente impacto de un cometa del tamaño del Everest con la Tierra.

Allí interpreta "Just Look Up", un tema que en principio parece una canción de amor, en la que ella y su pareja DJ Chello (Kid Cudi) hablan de sus problemas, y que se transforma en un grito de auxilio.

Nicholas Britell, el compositor, hizo una melodía en piano y esa se la llevó a Ariana.

"Tuve la idea de que si 'Just Look Up' fuera una melodía, ¿cómo sonaría?. Así que tiene esta cualidad creciente. Luego, en mi primera sesión de estudio con Ari, le toqué los acordes y 30 segundos después ella estaba en la cabina simplemente improvisando porque no teníamos letra en ese momento, y básicamente teníamos la canción allí. Fue loco."

Canción de "Don't Look Up"

"Ella tiene una sensibilidad musical tan profunda y una facilidad, por no hablar de la increíble musicalidad de su voz. Lo que realmente fue notable para mí fue la inmediatez de su capacidad para capturar el sentimiento de la canción y ejecutarla".

La cantante Ariana improvisó un línea durante la toma original. "Pensé que Nick tomaría pequeños fragmentos de la idea, pero en realidad terminó usando casi toda la primera toma. ¡Estaba tan sorprendida y emocionada de que a él le gustara tanto! '¡Están a punto de morir pronto, todos!' fue de esa toma original. Todo lo demás surgió de esa línea, que me parece tan divertida".

Finalmente, Taura Stinson terminó de perfilar la letra. Y la cereza en el pastel fue el verso del personaje de DJ Chello.

Villancicos navideños de Ariana Grande

Los villancicos clásicos como el Burrito Sabanero y Los Peces en el Río han quedado atrás, pues artistas de nuevas generaciones como Ariana Grande se están imponiendo con sus propias versiones de estos temas musicales que no pueden faltar en Navidad.

Como cada año, los artistas sacan su lado navideño para deleitar a su público con nuevas versiones y ritmos poco a poco están dejando en el olvido a los tintineos y clásicos cascabeles.

