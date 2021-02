Ariana Grande obtiene 20 récords Guinness ¿Uno fue por un Pokémon? ¡Descúbrelo!

Una de las famosas cantantes que sin duda alguna ha alcanzado el éxito es Ariana Grande. Desde que saltó a la fama tras participar en una serie de televisión, la famosa ha logrado consolidar una exitosa carrera en la música.

Y es que, para algunos no ha sido nada fácil ganar un récord Guinness, pero la cantante de 27 años de edad ha demostrado que sí puede hacerlo, pues han revelado que la famosa alcanzó 20 de ellos, siendo todo un logro en su carrera.

La noticia se dio a conocer en la página oficial de los récords Guinness, donde Ariana Grande ganó su vigésimo título y todo fue gracias a su tema “Positions”, tema que se colocó en el primer lugar en los Billboard Hot 100.

Ariana Grande obtiene importantes logros en su carrera

Ariana Grande arrasa con 20 récords Guinness

En La Verdad Noticias te informamos que la canción de Ariana alcanzó el número 1 el pasado 7 de noviembre de 2020, pues tras su lanzamiento en las plataformas de música, se colocó entre los favoritos y los videos más vistos.

Los 20 récords Guinness de la famosa son por la pista más reproducida en Spotify en una semana con el tema “7 rings” en la categoría mujer, mayor seguidores en Spotify, ya que ha logrado sumar más de 54 millones de usuarios.

De igual forma por ocupar las tres primeras posiciones simultáneamente en la lista de singles de Estados Unidos. También por el hat-trick más rápido de los sencillos número uno del Reino Unido. Por otro lado, por la mayoría de entradas simultáneas al Top 40.

Ariana también ganó un récord Guinness por ser la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número uno de la lista del Reino Unido, por la canción “Break up with Your Girlfriend, Im Bored” que superó a “7 Rings”.

También por la pista más reproducida en Spotify en una semana con el tema “7 Rings”. La cantante también se colocó como la primera artista en solitario en reemplazarse en el número uno en la lista de sencillos del Reino Unido por dos semanas.

Y otro de los récords fue el tatuaje de Eevee más popular, ya que la famosa ha demostrado el amor que tiene por Pokémon y arrasó cuando publicó su foto el 14 de enero de 2019.

Ariana también tiene un récord por tener un mayor de suscriptores en YouTube, de igual forma por que ha sido nominada a los MTV VMA al obtener seis nominaciones, también por ser la artista con más seguidores en Instagram, pues cuenta con más de 219 millones.

Además por el álbum más reproducido en una semana en Estados Unidos, debido a que el tema “Thank U, Next” tuvo 307 millones de transmisiones de audio, también por ser la pista más reproducida en una semana en la lista Billboard.

No cabe duda que Ariana Grande ha demostrado ser una mujer exitosa en la industria musical, pues se ha colocado como una de las favoritas en Spotify, además sus videos en YouTube han sido los favoritos de sus millones de admiradores.

