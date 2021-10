Ariana Grande llora por eliminar a una participante de The Voice

Este lunes 11 de octubre se vivió un infierno disco y un festival de lágrimas en The Voice cuando Bella Denapoli luchó con Katie Rae, ambas del equipo de Ariana Grande, lucharon por un lugar dentro de la competencia durante la interpretación del tema ‘No More Tears (Enough Is Enough)’, grabado por Barbra Streisand y Donna Summer en 1979.

Ambas chicas dieron toda su energía durante su presentación, lo cual provocó que los jueces tuvieran problemas al momento de tomar su decisión final. John Legend describió el show como una potencia, mientras Kelly Clarkson dijo con entusiasmo: “Eso fue tan genial”.

Tanto John como Kelly se pusieron del lado de Rae, mientras que Blake Shelton se inclinó hacia Denapoli. Conteniendo las lágrimas, la intérprete de ‘positions’ tuvo que tomar una decisión difícil de nombrar a Katie Rae como la ganadora de esta batalla en particular.

“No hay nada que ninguna de las dos pueda cantar, y me siento privilegiado de trabajar con ustedes y de haber pasado este tiempo con ustedes”, dijo Ariana Grande entre lágrimas.

Ariana Grande, en pro de la salud mental

La cantante invirtió 5 millones de dólares en terapias gratuitas.

Cabe destacar que este emotivo momento en The Voice llega después de que la cantante se mostrara preocupada por la salud mental y anuncie una asociación con el proveedor de terapia en línea Better Help Sunday durante el Día Mundial de la Salud Mental. Esta asociación incluye el compromiso de donar hasta $5 millones de dólares en terapia gratuita.

“Existen barreras muy reales cuando se trata de acceder a los recursos de salud mental, y si bien esto es solo un pequeño gesto, quería hacer esto nuevamente con @betterhelp con la esperanza de brindar acceso a algunas personas más y quizás inspirando a algunos de ustedes a probar algo nuevo y priorizar su propia curación”, escribió en Instagram.

¿Dónde mirar The Voice?

The Voice se ha convertido en el programa favorito de los estadounidenses.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, The Voice se transmite a través de la señal de NBC en Estados Unidos. La vigésimo primera temporada cuenta con un jurado de lujo conformado por John Legend, Kelly Clarson, Blake Shelton y por supuesto, la cantante Ariana Grande.

Fotografías: Redes Sociales