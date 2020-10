Ariana Grande lidera la Casa Blanca en video musical de 'Positions' ¡Míralo aquí!

Ariana Grande lidera la Casa Blanca en video musical de 'Positions' ¡Miralo aquí!

Ariana Grande está aquí para salvar 2020. Solo una semana después de bromeara diciendo que bendeciría a los fanáticos con un álbum este mes, la estrella soltó el primer sencillo de su nuevo album, con un video musical donde ella lidera la Casa Blanca.

"Positions", que llegó este viernes 23 de octubre, presenta las características armonías altísimas de la súper estrella del pop y marca su primer lanzamiento cómo solista desde su álbum de 2019, thank u, next. Desde entonces, se ha asociado para una serie de colaboraciones, entre ellas "Rain on Me" con Lady Gaga, "Stuck with U" con Justin Bieber y "boyfriend" con Social House.

En su nuevo video musical Ariana Grande se encontraba al frente de la Casa Blanca

El nuevo video musical de Ariana Grande

En este nuevo sencillo la estrella de pop de 27 años, Ariana Grande, canta: "Cambiando las posiciones por ti / Cocinando en la cocina y yo estoy en el dormitorio / Estoy en el camino de los Juegos Olímpicos/ Estoy saltando a través del aro / Sé mi amor infinito, nada que no haría / Eso no lo haré, cambiando por".

El video musical que lo acompaña, dirigido por Dave Meyers, es bastante oportuno, recordemos que estamos a unas semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En el video Grande asume el cargo principal en la Casa Blanca y se enfrenta a todos los desafíos que conlleva, luciendo elegante en cada momento, por supuesto.

TE PUEDE INTERESAR: Ariana Grande detiene su música por participar en protestas de EUA

Mira el video musical de “Positions” y mantente informado con La Verdad Noticias para saber más sobre el nuevo álbum de la estrella pop, Ariana Grande.