Ariana Grande lanza su nuevo sencillo "Imagine" dedicado a Mac Miller (VIDEO)

Ariana Grande es una de las artistas pop de las que mas se ha hablado este año, pues ha estado involucrada en múltiples escándalos, iniciando desde el atentado terrorista durante uno de sus conciertos en Manchester, hasta la muerte de su ex pareja Mac Miller.

Recientemente estuvo en boca de todos gracias al rotundo éxito de “Thank u, Next” dedicado a todos sus ex novios, a excepción de uno, a quien le dedica su nueva canción.

¿Cómo se llama la canción?

Ariana Grande sorprende a todos con la rapidez de sus lanzamientos, pues ahora ofrece a sus fans “Imagine” el nuevo sencillo de su repertorio, el cual está dedicado a su ex pareja, el fallecido Mac Miller.

Tal parece que Ariana Grande extraña al rapero más de lo que se esperaba pues incluso después de terminar su compromiso con el comediante Pete Davidson, se cubrió uno de los tatuajes que se hizo con él, y lo reemplazó con uno en honor a Mac Miller.

“Thank, u Next” e “Imagine” forman parte del más reciente álbum de Ariana Grande: "Sweetener", el cual significa mucho para la cantante, pues expresó lo siguiente:

“Gran parte de este álbum lamenta las importantes y bellas relaciones fallidas en mi vida además de celebrar el crecimiento y explorar una nueva independencia”.

Te dejamos el video de “Imagine”: