Ariana Grande habla sobre su estado emocional

Ariana Grande lleva cerca de un año y medio atravesando momentos complicados para su bienestar emocional, como los que se desprenden del brutal ataque terrorista que se produjo en mayo del año pasado en el Manchester Arena escasos minutos después de que ofreciera un multitudinario concierto, de la muerte de su ex novio Mac Miller a finales de este verano o del fin de su compromiso matrimonial con Pete Davidson hace solo unas semanas.

Sin embargo, los frecuentes ataques de ansiedad que ha venido experimentando durante este período, sin olvidar la angustia y la tristeza que le han generado semejantes circunstancias, han llevado a la estrella del pop a sentirse un poco "culpable" debido a que, en su opinión, por lo general no ha dejado de vivir una existencia relativamente privilegiada que debería hacerle sentir más afortunada.

A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Oct 28, 2018 at 9:32am PDT

"A veces me siento un poco culpable cuando tengo brotes de ansiedad porque sé que en ocasiones es algo que solo está en mi cabeza, pero la verdad es que me impresiona lo potentes que pueden llegar a ser. En mi caso, he tenido altibajos muy pronunciados, rachas en las que soy consciente de me está saliendo todo fenomenal y en las que no hay ni rastro de esa ansiedad... Pero luego ocurre cualquier cosa y me quedo hundida durante un par de días", revela la artista en un nuevo documental de la BBC grabado, probablemente, antes de que tuvieran lugar los dos últimos acontecimientos que marcaron la vida de la joven este año.