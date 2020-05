Ariana Grande explica por qué no lanzará un álbum durante la cuarentena

El 8 de mayo, Grande y Bieber lanzaron "Stuck With U" después de sorprender a los fanáticos con la noticia de su colaboración una semana antes. Ariana Grande le dijo a Lowe que esperaba que pudiera hacer que las personas se sintieran menos solas y al mismo tiempo donar a una buena causa, el Fondo para Niños de Primeros Auxilios.

"Queríamos sacar música porque la música es lo que hace que la gente se sienta bien", dijo Grande. "Es lo que más habla a los espíritus de las personas, y solo queríamos levantarlos".

Grande también reveló que tiene una colaboración con Doja Cat en el camino, aunque mantuvo la calma cuando exactamente podría lanzarse.

"Pude trabajar con ella a principios de este año en esta canción que quiero guardar para cuando sea el momento de lanzar nuevamente", dijo Grande.

Con respecto a la gran cantante de "Say So", Grande dijo: "Me encanta su personalidad. Me encanta lo que ella trae a la mesa musicalmente. Ella es un soplo de aire fresco ".

Sin embargo, no esperes un álbum de Grande en el corto plazo. Aunque la cantante le dijo a Lowe que había estado haciendo música mientras estaba aislada, no siente que sea el momento adecuado para lanzar un proyecto completo.

"Realmente no me siento cómodo sacando nada ahora", dijo Grande. "Porque aparte de esto, es un momento realmente complicado para todo eso".

También habló en profundidad con Lowe sobre por qué recientemente se ha mantenido fuera del foco de los medios, diciendo que sentía que a menudo la retrataban de manera injusta.

"Dejé de hacer entrevistas durante mucho tiempo porque sentía que cada vez que me encontraba en una posición en la que alguien intentara decir algo para hacer clic o torcer mis palabras o bla, bla, bla, me defendería", dijo Grande. "Y luego, la gente diría, 'Oh, ella es una diva'".

Grande luego comparó su interpretación en la prensa con la forma en que se trata a los hombres, alegando que la forma en que ella ha sido típicamente enmarcada está enraizada en el sexismo.

"Es como cuando los hombres expresan sus opiniones o se defienden, o cuando dirigen algo y toman notas sobre algo, son brillantes y geniales", dijo Grande. "Y, sin embargo, no es lo mismo con las mujeres, y espero que podamos trabajar para solucionarlo".

Sin embargo, Grande se comprometió a "dejar ir ese trauma" y comenzar a hacer más entrevistas.

"Tengo mucho que decir y disfruto hablando con la gente", dijo Grande. "Quiero hacer entrevistas y compartir con la gente y no tener miedo de ser yo mismo".