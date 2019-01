Ariana Grande estrena su nuevo hit "7 Rings" (VIDEO)

La famosa cantante Ariana Grande se encuentra disfrutando de la gran popularidad que le ha traído su último éxito “Thank u, next” el cual causó un gran impacto en las redes, ya que poco después de terminar su relación con Pete Davidson, el tema fue interpretado como un fuerte mensaje para él y todos sus ex.

Pero el éxito no le permite descanso, pues Ariana Grande acaba de estrenar otra canción.

¿Cómo se llama la canción?

Tras el escándalo que Ariana Grande causó al anunciar que rechazó el título de “Dama del imperio británico” otorgado por la reina Isabel II, pues este sería en motivo por las acciones solidarias de la cantante tras el atentado terrorista que sufrió en Manchester en el año 2017, en el cual fallecieron muchas personas, pero al parecer la estrella no ha superado la tragedia del todo y no quería poseer un título que le recordara ese amargo episodio de su vida.

Ahora la sensual interprete dejó de lado la polémica para lanzar hace unas horas su nuevo tema llamado “7 rings” que vuelve a tomar el ya clásico ambiente en tonos de color rosa que usa en todos sus videos, el cual se puede ver claramente en esta canción, que es la primera de su repertorio en el año 2019.

Cabe destacar que hace unos días la artista anunció que encabezaría la alineación del próximo festival musical de Coachella, en el que también se lucirán varios artistas mexicanos.