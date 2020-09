Ariana Grande estrena adelanto de su próxima canción ¿Mejor que Rain on me?

Ariana Grande es una de las cantantes más populares en la actualidad, pues esta joven ha sabido posicionarse en el cariño del público, después de su debut en la serie Victorious, y a lo largo de su gran carrera musical.

Su última canción estrenada “Rain on Me” junto a Lady Gaga ha sido un rotundo éxito, llevando casi todos los premios a los que fue nominada en la pasada entrega de los VMAS 2020, por lo que ahora quiere superarse aún más, y tal parece que ya trabaja en una canción para ello

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la cantante de 7 rings mostró un adelanto de tan solo 5 segundos de su nuevo tema, pero que fueron suficientes para que los fans entiendan que este single viene con todo.

Mira el adelanto de Ariana Grande

La cantante de “Thank you Next” no habló mucho sobre esta nueva canción, ya que aún no hay una fecha de estreno exacta, sin embargo, algunos fans han comenzado a especular que se llamará Know My Love, y esperan que sea tan impresionante como para superar Rain on Me.

Esta famosa no solo lleva un buen momento musicalmente hablando, sino que también en redes sociales ha arrasado, pues aunque no es excesivamente activa en las redes, tan solo en Instagram ya logró superar los 200 millones de seguidores, siendo la primera mujer en lograrlo.

El video del adelanto de la canción de la actriz de “Sam y Cat” ya cuenta con más de 403 mil “Me gusta”, y más de 98 mil comentarios de sus fans, quienes agradecieron el adelanto, y se han mostrado impacientes al estreno.

¿Te gustó el adelanto de Ariana Grande?, ¿Cual ha sido tu canción favorita de esta famosa hasta la fecha?, dinos tus opiniones en los comentarios.