Ariana Grande estrena 'Boyfriend' (VIDEO)

Ariana Grande continua arrasando con su enorme éxito, pues la joven artista se ha colocado como una de las mejores exponentes del momento y una de las más aclamadas por los fanáticos.

En esta ocasión, Ariana Grande sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo tema, el cual está disponible desde hace unas horas y ya acumula millones de visitas en Youtube.

La famosa cantante estrenó ‘Boyfriend’ el titulo de su nuevo tema, y el cual causó un gran impacto en sus fanáticos quienes se identificaron con el mensaje y la trama que este nuevo hit representa.

¿Qué se puede ver en ‘Boyfriend’?

El tema de Ariana Grande, el cual produjo en compañía de el famoso dúo musical “Social House” el cual está conformado por los cantantes Mikey Fostery y Charles ‘Scootie’ Anderson’ y narra un historia muy recurrente en el mundo de los jóvenes.

Boyfriend nos presenta la historia de 3 personajes los cuales están envueltos en un triangulo amoroso, pues Ariana Grande no puede decidirse entre cual de los dos cantantes elegir, algo que sucede mucho en la actualidad.

“La canción está dirigida a personas que no saben que tipo de relación tienen o no quieren calificarla como algo oficial”.

Esta fue una de las declaraciones que se dio del video en el que nuevamente Ariana Grande colabora con ‘Social House’ pues han trabajado juntos en otros proyectos, ya que incluso produjeron juntos “Thank you, next”.

Si eres fan de Ariana Grande sabrás que ese tema tuvo un éxito impresionante, por lo que podría esperarse que ‘Boyfriend’ siga los pasos de ese mega hit que arrasó en las listas de popularidad de todo el mundo.

Te puede interesar: Ariana Grande se despide de su cola de caballo y sorprende con nuevo look

Así mismo sus fanáticos también suponen que el tema puede hablar de las situaciones sentimentales recientes de Ariana Grande, pues durante este año ha pasado por varios episodios amargos en su vida personal.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos