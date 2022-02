¿Ariana Grande está enamorada de Jimmy Fallon?

Ariana Grande es una de las estrellas de la música en los Estados Unidos y el mundo que ha ganado popularidad, por ello, ha aparecido como invitada especial en The Tonight Show encabezado por Jimmy Fallon en una sospechosa cantidad de veces y esto alimentó los rumores de una aventura entre estas celebridades.

Aunque otras personalidades como Miley Cyrus, Shakira, Natalie Portman, Sofía Vergara y Emma Stone han sido invitadas al show de Jimmy Fallon, ninguna de ellas tiene tantos registros como en el caso de Ariana Grande.

Además, algunos de los empleados los habrían captado besándose tras bambalinas.

La teoría sobre el supuesto romance entre la intérprete de “Thank U, Next” y el comediante surgió con un video en TikTok que de inmediato se volvió viral, en él no mencionan directamente el nombre de la cantante de 28 años ni de Fallon, pero existen referencias con las que los internautas los identificaron de inmediato.

Fue la usuaria @dearjane1 quien compartió el video y en él coloca una conversación como evidencia de lo sucedido, aunque esto habría ocurrido cuando Ariana Grande tenía una aventura con el comediante Pete Davidson quien es la actual pareja de Kim Kardashian.

¿La infidelidad de Pete Davidson?

Ariana Grande se casó en mayo del año pasado con el agente inmobiliario Dalton Gomez en una íntima ceremonia realizada en su casa de Montecito, California. Mientras que Pete Davidson está en una relación con la socialité, quien recientemente expresó su molestia con Miley Cyrus de una manera muy particular.

Fue en el mismo programa The Tonight Show con Jimmy Fallon donde Cyrus habría “coqueteado” con Pete Davidson mientras cantaba “It Should Have Been Me”, lo que logró enfurecer a Kim Kardashian quien inmediatamente dejó de seguir al cantante en Instagram.

Algunos señalaron que se trataba de los shows de Miley Cyrus durante el show de Jimmy Fallon, pero otros consideraron que insistió en el “coqueteo” al punto de incomodar a la comediante en más de una ocasión.

Aunque esto no habría quedado ahí, pues Miley y Pete Davidson encabezaron un programa especial de fin de año que se llevó a cabo en Miami, donde también señalaron que la cantante había estado coqueteando con el novio de la empresaria.

