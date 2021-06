Ariana Grande está donando un millón de dólares por una buena causa

Ariana Grande está regalando un millón de dólares por una causa cercana a su corazón. El martes, la cantante recién casada se dirigió a Instagram para anunciar que se asoció con BetterHelp para regalar un millón de dólares en terapia gratuita.

"Reconozco que la terapia no debe ser para unos pocos privilegiados, sino algo a lo que todos tienen acceso, y que esto no soluciona ese problema a largo plazo, ¡Realmente quería hacer esto de todos modos con la esperanza de ayudarles a dar el paso", compartió así como el link del portal de terapia.

Ariana Grande, quien detuvo su música para participar en protestas en USA, también compartió sus esperanzas para la asociación, junto con un mensaje esperanzador para sus fanáticos que piensan en aprovechar los servicios de terapia de BetterHelp.

Ariana Grande promueve la terapia psicológica

La estrella pop apoya iniciativa por salud mental

"Espero que aprovechen esta oportunidad y vaya a betterhelp.com/ariana para que le asignen un terapeuta con licencia durante un mes gratis. Después de eso, tendrá la opción de renovar y continuar", continúo la ganadora del GRAMMY.

"Espero que este será un punto de partida útil y que podrán crear espacio para esto en sus vidas y continuar! ¡La curación no es lineal ni fácil, pero vale la pena el esfuerzo y el tiempo, lo prometo! ¡Muchas gracias a @betterhelp y no puedo esperar para trabajar más juntos", agregó.

La cantante portadora de 7 récords Guinness siempre ha sido muy abierta sobre su salud mental, incluso admitiendo que "la terapia me ha salvado la vida tantas veces", en un tuit de 2018 que te compartimos en La Verdad Noticias.

"Esto es jodidamente divertido, pero honestamente, la terapia me ha salvado la vida muchas veces. Si tiene miedo de pedir ayuda, no lo haga. No es necesario que tenga un dolor constante y puede procesar el trauma. Tengo mucho trabajo por hacer, pero es un comienzo incluso para darme cuenta de que es posible".

¿Cuánto lleva Ariana con Dalton?

Ariana Grande y Dalton Gomez celebran 2 meses de casados

Como te revelamos al darte todos los detalles de la boda de Dalton Gomez y Ariana Grande, la pareja tuvo un noviazgo de un año y cinco meses de compromiso antes de contraer matrimonio en una ceremonia privada el pasado 15 de mayo del 2021.

A principios de este mes, Grande celebró su cumpleaños número 28 junto a su esposo. En un dulce vídeo que publicó en sus Historias de Instagram, comparten un beso romántico mientras ella lucía una gorra con estampado de leopardo.

Una fuente le dijo a ET la semana pasada que la estrella del pop se siente "relajada" en su relación después de casarse, y no tan preocupada por ser "escudriñada en los medios". Ariana Grande y Dalton Gomez han mantenido más detalles de su relación en privado.

