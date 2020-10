Ariana Grande escribe MISTERIOSA palabra en el teclado antes de su nuevo álbum

Ariana Grande está generando expectación y misterio por su próximo álbum, pues a menos de una semana de revelar que su sexto lanzamiento en estudio llegaría en octubre, la estrella del pop de 27 años compartió un video en las redes sociales de sí misma escribiendo la palabra "Positions" en un teclado en cámara lenta.

La cantante Ariana Grande no dio más detalles sobre lo que significa "positions", pero los fanáticos especulan que podría ser el título de su álbum o una nueva canción.

La cantante, que recientemente colaboró con Lady Gaga para "Rain on Me" de Mother Monster, lanzó un álbum por última vez en 2019. Thank U, Next se lanzó en febrero de ese año y debutó en el número 1 en el Billboard 200.

Recientemente la cantante Ariana Grande anunció su nuevo álbum

Ya habían dado un pista del nuevo álbum de Ariana Grande

El productor Tommy Brown aparentemente insinuó el próximo nuevo álbum. El 10 de octubre, cuando compartió una foto de él mismo con Grande en Instagram y la subtituló, "6 ****".

A principios de este año, durante una entrevista con Zane Lowe de Apple Music, la cantante Ariana Grande señaló que había armado un estudio en casa, pero agregó que los fanáticos no deberían esperar nueva música en un corto plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Ariana Grande detiene su música por participar en protestas de EUA

"Realmente no me siento cómoda publicando nada en este momento, porque es algo así como esto, es un momento realmente complicado para todo eso", explicó Ariana Grande.