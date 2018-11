Ariana Grande es coronada la “Mujer del Año” por la Revista Billboard

Ariana Grande fue elegida por la Revista Billboard como la “Mujer del Año”, reconocimiento que le será entregado en la 13ª gala Women in Music de Billboard el 6 de diciembre en Nueva York.

Ross Scarano, vicepresidente de contenidos de Billboard destacó ante la elección, que la cantante se defiende y defiende sus decisiones en un mundo que suele ser inhóspito ante ese tipo de fortaleza en mujeres jóvenes.

Cabe mencionar que el año pasado, después de que un atacante suicida cometiera un atentado terrorista al final de uno de los conciertos de Grande en Manchester, la cantante ayudó a organizar el concierto One Love Manchester con el cual se recaudaron más de 23 millones de dólares para las víctimas.

La estadounidense ha logrado consolidarse como una de las cantantes jóvenes más relevante a nivel internacional y ha posicionado imprescindibles éxitos como No Tears Left To Cry, Breathin y God Is A Woman.

Taylor Swift, Lady Gaga, Madonna y Selena Gómez son algunas de las estrellas de la música que han obtenido este reconocimiento.