Ariana Grande envía emotivo mensaje al fallecido cantante Mac Miller

Ariana Grande desde que se enteró de la muerte de su ex novio el cantante Mac Miller, lo había comentado nada al respecto, solo hace unos días había publicado una fotografía en blanco y negro del rapero, sin embargo ha sorprendido a todos sus fans al enviar un emotivo video dedicado al intérprete.

La cantante estadounidense habló por primera vez sobre la muerte del rapero Mac Miller, quien fue su novio durante dos años y con quien terminó hace unos meses.

Cabe menciona que el cuerpo del cantante Miller fue encontrado sin vida en California por una sobredosis el pasado 7 de septiembre, sus fans y demás colegas no podían creer lo que le había ocurrido al rapero.

En su cuenta social de Instagram Ariana Grande dedicó unas emotivas palabras de despedida.

‘Te adoraba desde que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. De verdad no puedo hacerme a la idea. Hablamos de esto de la muerte. Demasiadas veces’. Comentó Ariana Grande.