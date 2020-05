Ariana Grande enseña adelanto de Rain On Me y rompe Instagram

Ariana Grande y Lady Gaga han dado mucho de qué hablar desde que anunciaron su colaboración llamada Rain On Me la cual se estrenará el próximo 22 de mayo en las diferentes plataformas, sin embargo, este lunes decidió hacer un regalo para sus fans con un adelanto.

Y es que fue a través de su cuenta de Instagram donde compartió un poco de lo que se puede esperar en su próximo video musical, haciendo que sus seguidores se vuelvan locos de la emoción y externen su impaciencia para que llegue la fecha esperada.

La intérprete de Thank you next publicó una imagen donde aparece junto a Lady Gaga ambas con largas garras y vestuarios extravagantes pero sensuales, que a pocos minutos habían alcanzado más de dos millones de “Me gusta”.

Mira la foto de Ariana Grande

La famosa no ha pasado por momentos muy fáciles, pues hace unas semanas se daba a conocer la sentencia para un sujeto que intentó entrar a su casa para presuntamente matarla, a quién sólo le dieron 5 años de alejamiento de la intérprete.

Aunque la cantante no ha hecho declaraciones al respecto, sin duda es algo que ha causado preocupación entre sus fans, quienes piden justicia para Ariana Grande, pues considera que es experto debería estar preso.

Por lo pronto la cantante estadounidense se concentra en continuar con su carrera artística, no sólo con el estreno de su canción junto a Lady Gaga, y no además han comenzado los rumores de que ella sería quien interpreta a Megara en el live action de Hércules.

Y es que la famosa no solo canta, sino que también actúa, pues hay que recordar que muchos la conocimos gracias a su labor en el programa de Nickelodeon “Victorious”, en donde interpretó a Cat, y posteriormente, al tener éxito en dicho programa, tuvo su protagónico en el show de Sam y Cat.