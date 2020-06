Ariana grande detiene su música por participar en protestas de EUA

Ariana Grande, de 26 años, dejó de lado la promoción de sus nuevas colaboraciones y se encuentra centrada en participar en las protestas efectuadas en diferentes ciudades de Estados Unidos.

La artista ha demostrado en sus redes sociales, su apoyo hacia las protestas realizadas por la muerte del hombre afroamericano George Floyd en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo.

Recientemente, estrenó la canción y el video musical de “Rain on Me” con Lady Gaga y “Stuck With U” junto a Justin Bieber, pero los constantes logros de estas producciones no están entre las prioridades de la actriz de “Victorius en estos momentos de lucha.

A través de su cuenta de Instagram, invito a sus casi 190 millones de seguidores a votar en las elecciones primarias que se vienen efectuando en el país norteamericano de cara a las elecciones presidenciales, en donde recalcó que no es momento para distracciones.

Ariana sale a protestar a las calles

Ariana se ha mantenido activa en sus redes sociales donde envió “amor y fuerza” a sus fanáticos y los exhortó a revisar que pueden hacer localmente para apoyar a la causa.

La intérprete de “7 Rings”, ha asistido personalmente a las protestas, sin hacer uso de ningún tipo de seguridad y mostrando un cartel con la frase “Black Lives Matter”, cuya traducción podría ser algo similar a “Las vidas negras importan“.

#ArianaGrande esta ahí afuera protestando, como cualquier persona normal, sin esconderse detrás de sus redes sociales, luchando por los derechos de los demás. Una mujer admirable. pic.twitter.com/XwSBcpSKRF — Abogada con glitter (@Licfeminista) June 1, 2020

Además, la artista se ha sumado a la lista de artistas que han apoyado económicamente a aquellos que han sido arrestados durante estos días, pagando hasta casi 1 millón de dólares en fianzas por todo el país.

En esta lista figuran Justin Bieber, Harry Styles y Katy Perry, quienes también han mostrado su rechazo por la falta de justicia de los Estados Unidos.