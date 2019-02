Ariana Grande confiesa que hay una versión inédita de su sencillo "Thank U Next"

Hace un par de semanas atrás, la joven interprete, Ariana Grande, lanzó el sencillo dedicado a sus ex novios titulado "Thank U Next", el cual fue todo un éxito a tan solo días de haberlo estrenado. sin embargo, esto parece tener un secreto.

La otra versión de "Thank U Next" que no has escuchado

Ante esta confesión, Ariana Grande comentó que en ese momento su corazón y su mente no estaban pasando por un buen momento, lo que seguramente la orillo a hacer algo diferente.

"En mi relación en ese momento, las cosas iban de arriba a abajo, de vez en cuando, y no sabía qué iba a pasar", detalló sin mencionar nombres.

Ariana Grande reveló que existe otra versión de “Thank u, next”, con un final muy diferente, del exitoso sencillo que estuvo más de seis semanas en el tope de la lista Hot 100.

Así mismo, Ariana, compartió el proceso por el que pasó este éxito y como este tema llegó hasta a lo que es hoy en día. Fue durante su paso por el programa "The Zach Sang Show", que la ganadora del Grammy reveló que en otra versión, se casaría con la estrella de “Saturday Night Live”, refiriendose al humorita y ex novio de Ariana, Pete Davidson.

“Y luego nos volvimos a juntar, así que tuve que hacer una versión diferente y luego terminamos de nuevo, así que terminamos con esa versión. Había una versión en la que me iba a casar”, desveló la talentosa artista.

En esta misma plática, aprovecho para compartir cual habría sido la otra cara de este "single".

“hay una versión en la que no me voy a casar, hay una versión sin nada, [donde] no estamos hablando de nada. Pero todos sabíamos que la primera versión sería la versión con la que finalmente fuimos”.”Sólo quería cubrir todas las bases”, concluyó.

Aunque en su momento no comentó mucho el tema de su separación, quizá Ariana Grnade utilizó este espacio para poder expresar un poco más a fondo su sentir con respecto a su fallida relación con Pete Davidson.