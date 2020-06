Ariana Grande comparte romántica FOTO con su novio Dalton Gomez en su cumpleaños/Foto: The Buzz Paper

Ariana Grande y Dalton Gomez han alcanzado el más puro de los hitos de la relación: hacerse oficial de Instagram. Sí, ya confirmaron su romance cuando Dalton apareció en el video musical de Ariana Stuck with U, pero ¿estás saliendo si no publicas un par de selfies en las redes sociales?

La cantante de 7 Rings se acurrucó con el agente de bienes raíces, de 27 años, en una dulce foto junto a la piscina de su mansión mahoosive para celebrar su 27 cumpleaños. También compartió una serie de fotos de sus perros francamente adorables y de su mejor amigo, Doug Middlebrook.

Después de romper su compromiso con Pete Davidson, Ariana permaneció mucho tiempo soltera, ya que estaba enfocada en su carrera y en su vida personal; sin embargo, los fans ahora adoran verla feliz con su nuevo novio/Foto: Metro

Ariana, quien compartió la publicación horas antes de sus 27 el 26 de junio, simplemente subtituló la presentación de diapositivas: “casi 27”.

La creadora de éxitos como Rain On Me se relacionó por primera vez con Dalton en febrero, cuando los fanáticos notaron que estaba haciendo algunas apariciones astutas en sus redes sociales. Y la linda pareja confirmó su romance en el video musical Stuck with U de Ariana y Justin Bieber.

Al final del clip, ella baila con Dalton, quien se está aislando con ella, en su habitación y comparten un dulce abrazo. Dalton claramente le gustó el cameo de video musical ejecutado ingeniosamente, ya que más tarde apareció en una promoción para Rain On Me, dueto que realizó su novia con Lady Gaga.

La pareja se burló de los reporteros del clima haciendo una transmisión bajo la lluvia, con Dalton dirigiendo un grifo de la manguera de la cocina a Ari, que estaba de pie bajo un paraguas.

El romance de Ariana Grande y Dalton Gomez

No se sabe mucho sobre cómo se unió esta adorable pareja, pero se ha informado que tienen amigos en común. Una fuente le explicó a E! News: “Corren en el mismo círculo. Él solía ser bailarín y tienen muchos amigos en común. Así que es muy posible que se hayan conocido a través de amigos".

Ver esta publicación en Instagram �� Una publicación compartida por Dalton Gomez (@dalton_gomezz) el 10 de May de 2020 a las 11:17 PDT

Sin embargo, es posible que no lleguemos al fondo de esto pronto, porque Ariana ha dejado de hacer entrevistas para evitar que sus comentarios sean sacados de contexto. Hablando con Zane Lowe, ella dijo: "La gente diría," Oh, ella es una diva". Y yo dije: "Esto no tiene ningún sentido".

"Si tengo una opinión artística o si estoy dirigiendo algo, o si tengo algo que decir con respecto a una elección que se está haciendo con mi carrera o algo, bla, bla, bla... siempre fue manipulado y convertido en el pasado en esto negativo, mientras que no veo eso con los hombres”, expresó Ariana.

La cantante continuó: "Cuando los hombres expresan sus opiniones o se defienden... son "brillantes" y "genios" y, sin embargo, no es lo mismo con las mujeres, y espero que podamos trabajar para solucionarlo".