Ariana Grande comparte la lista de canciones de “Positions”

Ariana Grande sorprendió a sus fanáticos la semana pasada al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum, “Positions”, que estará disponible el próximo viernes.

Continuando con los anuncios bomba, a tan solo seis días de la llegada del nuevo material, Ariana compartió con el público la lista completa de canciones que conformarán el álbum.

La Verdad Noticias puede confirmar que se tratará de un LP de 14 nuevas canciones que se suman al primer single de título homónimo, lanzado el viernes 23 de octubre.

Este es el tracklist oficial de Positions:

1. Shut Up

2. 34+35

3. Motive featuring Doja Cat

4. Just Like Magic

5. Off the Table featuring The Weeknd

6. Six Thirty

7. Safety Net featuring Ty Dolla Sign

8. My Hair

9. Nasty

10. West Side

11. Love Language

12. Positions

13. Obvious

14. POV

Con “Positions”, la cantante lleva tres álbumes lanzados en los últimos tres años.

Ariana Grande regresa se convierte en líder en Positions

En su primer sencillo, la estrella pop de 27 años nos presentó las características armonías altísimas de Ariana, y marca su primer lanzamiento como solista desde “Tank U, Next”, en 2019.

Aprovechando la presente campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos, Ariana aparece en el video como la líder de la Casa Blanca, enfrentando los desafíos que conlleva el cargo y luciendo elegante.

Durante 2020, año en el que por desgracia tuvo que cancelar su gira debido a la pandemia de coronavirus, Ariana se ha asociado con algunos colaboradores como Lady Gaga, Justin Bieber y Social House para lanzar algunos éxitos compartidos.

Algunos rumores sugerían que la ganadora del Grammy podría haber colaborado con Dua Lipa en al menos una canción de su nuevo álbum, pero desgraciadamente esta no aparece en la lista de canciones.

Sin embargo, la propia Ariana Grande confirmó en un tuit las colaboraciones con Doja Cat para “Motive”; The Weekend en “Off The Table”; y Dolla $ing en “Safety”.