Ariana Grande colabora con Doja Cat en su nuevo álbum 'Planet Her'

Ariana Grande colabora con Doja Cat, esto es real, en el nuevo álbum de la rapera deleita donde además deleita a sus fans con nuevos temas llenos de ritmo, flow y mucha diversión, colabora con la intérprete “7 rings”.

El nuevo álbum de Doja Cat lleva por título 'Planet Her' donde no solo Ariana Grande colabora con Doja Cat, sino que también se podrán escuchar buenas colaboraciones con otros artistas, como lo es The Weeknd.

En 2020 se habló sobre la colaboración de Bebe Rexha y Doja Cat cuando fusionaron su talento en el single “Baby I’m Jealous”, ahora con 'Planet Her' planea lanzarse de una vez por todas al máximo peldaño del éxito.

Doja Cat revela poco a poco 'Planet Her'

El nuevo álbum donde Ariana Grande colabora con Doja Cat fue revelado de manera lenta.

En 2019, Amala Ratna Zandile Dlamini, verdadero nombre de Doja Cat, estrenó 'Hot Pink', disco que tuvo éxitos como 'Streets' o 'Say So', los cuales se convirtieron en canciones muy populares que lanzaron a la cima a esta rapera estadounidense; los fans no podían esperar más por un nuevo disco y Doja poco a poco reveló a 'Planet Her’.

El 8 de abril, Doja Cat estrenó el primer sencillo de su disco 'Planet Her', con la canción 'Kiss Me More', donde demostró todo su talento y poder; incluso el tema se popularizó rápidamente que fue tendencia en en la plataforma de Tiktok.

El álbum 'Planet Her' tiene 14 canciones increíbles donde Doja Cat plasma todo el talento, capacidad y amor por la música, como 'Woman', 'Get Into It (Yuh)' o 'Imagine' podemos descubrir muchísimo más del asombroso talento de esta cantante.

Ariana Grande colabora con Doja Cat

Dos grandes obras forman parte de las colaboraciones de Doja Cat.

La colaboración de Doja Cat y Ariana Grande es el sexto tema de este álbum “I don’t do drugs”, la cual es una canción romántica donde ambas confiesan que su única droga es el amor.

En cuento a la colaboración con The Weeknd, Doja Cat lanzó su tercer video musical de un tema de 'Planet Her', se trata de 'You Right', un video musical que nos cuenta la historia del amor que no pueden vivir juntos Doja y The Weeknd.

Las dos colaboraciones y todas las canciones de ‘Planet Her’, Doja Cat demuestran todo el talento que tiene para la música, así como su creatividad, originalidad y esencia propia. Los fans están amando este nuevo disco.

Ariana Grande colabora con Doja Cat pero esta parece que no será la única colaboración de la cantante, ya que hay un creciente rumor que la recién casada y la que revelaron fotos de la boda, tendrá una nueva con la increíble banda de K-Pop, BTS.

