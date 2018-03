Ariana Grande cancela conciertos en Monterrey

Agencias / Diario La Verdad México.- A través de la página oficial de Facebook de la empresa Zignia Live, se anunció la cancelación de los conciertos que Ariana Grande tenía programados para el 18 y 19 de julio en la Arena Monterrey.

En el comunicado no se especifica la causa de la cancelación de los shows que la cantante tenía programados para hoy y mañana. Zignia Live , se anunció la cancelación de los conciertos quetenía programados para el 18 y 19 de julio en la Arena Monterrey, han sido cancelados; lo anterior por causas imprevistas a la cantante. Nuestra empresa lamenta los inconvenientes causados y a continuación se informa el proceso de reembolso para las personas que adquirieron sus boletos: Boletos adquiridos con tarjeta de crédito y/o débito: -El trámite será automático a sus cuentas, no es necesario acudir a realizar ningún trámite, la devolución se verá reflejada de 20 a 25 días hábiles en su estado de cuenta, contando a partir del 21 de Julio. Boletos adquiridos en Efectivo: -Deberán presentarse únicamente en taquillas de la Arena Monterrey con sus boletos para poder solicitar su devolución a partir del 21 de Julio en horario de 10:00 am a 7:00pm y será necesario presentar los boletos con una identificación para hacer válida la devolución. *En ningún caso se reembolsa el cargo por servicio*Los conciertos programados para el 18 y 19 de julio en la ciudad han sido cancelados; lo anterior por circunstancias imprevistas de la cantante, según detalla el boletín, aunque no se dan más detalles. Los boletos adquiridos con tarjeta de crédito o débito serán reembolsados en automático, por lo que no es necesario acudir a realizar algún trámite. La devolución se reflejará dentro de 20 a 25 días hábiles en el estado de cuenta, a partir del 21 de julio. Para quienes adquirieron sus boletos en efectivo, podrán obtener su reembolso en taquillas de laa partir del 21 de julio en horario de 10:00 am a 7:00 pm. Para solicitar la devolución será necesario presentar el boleto con una identificación. En ninguno de los dos casos será reembolsado el cargo por servicio