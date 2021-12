Ariana Grande audiciona para el nuevo video de Blake Shelton

La cantante Ariana Grande tiene una buena relación con Blake Shelton, y ahora, quiere aparecer en su nuevo video musical y hasta hizo “Una audición”.

Esa es la premisa detrás de la divertida parodia publicada por la superestrella el martes que muestra su "audición" para el video musical "Come Back as a Country Boy" de Blake Shelton .

Y es que Ariana Grande, quien será una de las protagonistas de Wicked, desde que está en La Voz, ha generado un gran vínculo con sus compañeros.

El video de Ariana Grande

En el clip cómico, la cantante de "Santa Tell Me" que compartió en su cuenta oficial de Instagram, se pone un sombrero de vaquero, camisa de franela y botas de tacón mientras habla con agentes de casting fuera de cámara.

“Blake no cree que yo sea 'suficientemente campestre', pero le dije que está tan equivocado que espero que esto realmente le muestre lo que necesita ver”, Asegura,

La superestrella del tamaño de una pinta luego procede a fallar miserablemente en varias actividades del país, como agarrar una lata de cerveza, encender una motosierra.

La respuesta de Blake Sheldon

El cantante no ha respondido

“¿Todavía estoy esperando escuchar, pero siento que no tener noticias es una buena noticia? ….. quizás ? lmk @blakeshelton te quiero mucho, amigo mío ”, subtitular el video.

Sin embargo, Blake Shelton, que recientemente se casó con Gwen Stefani, no ha respondido, pero la cuenta oficial de Instagram de The Voice comentó la publicación con un esperanzador: "¡Manténganos informados!".

Si bien el futuro de Grande en la música country puede ser cuestionable en el mejor de los casos, ciertamente logró la interpretación de su nuevo sencillo "Just Look Up" en el final de la temporada 21 de The Voice .

¿Que piensas de la audición de Ariana Grande?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

