La Verdad Noticias te dio a conocer hace unos días que Ariana Grande sería protagonista de la serie de conciertos Rift Tour en Fortnite, el exitoso videojuego Battle Royale desarrollado por Epic Games. Sin embargo, esa no fue la única sorpresa ya que la cantante también tendrá un skin y diversos accesorios, mismos que ya se encuentran disponibles.

Cabe destacar que el evento se llevará a cabo del viernes 6 al 8 de agosto en punto de las 6:pm (Hora CDMX). Para poder disfrutar del concierto de la cantante deberás de ingresar a la plataforma con una hora de anticipación, esto con la finalidad de evitar la saturación de los canales en donde se transmitirá la presentación virtual.

El día de hoy se llevó a cabo el primer show, el cual tuvo una duración de 15 minutos. En este tiempo, la cantante, quien recientemente donó un millón de dólares por una buena causa, cantó los temas ‘raindrops’, ‘7 rings’, ‘Be All Right’, ‘R.E.M’, ‘The Way’ y ‘positions’. La performance ha sido compartida por varias cuentan fandom en todas las redes sociales.

¿Cuánto vale la skin de Ariana Grande en Fortnite?

La cantante cuenta con un avatar personalizado en el exitoso videojuego de Epic Games.

Tal y como te mencionamos al principio, la cantante también cuenta con su avatar, el cual incluye varios accesorios. Para adquirir este skin deberás pagar 2,800 paVos, la moneda oficial del videojuego y que consigues cumpliendo misiones. También puedes comprar paquetes con dinero real en la tienda oficial de Epic Games.

Si solo deseas el avatar, mismo que viene acompañado de la mochila del cerdito Smallz deberás pagar 2000 paVos. En dado caso de que quieras el Mazo de 7 Kilates tendrás que desembolsar 800 paVos, mientras que el Ala Delta Estelas Endulzadas cuesta 1,200 paVos. Por último tenemos el Gesto Floticornio, cuyo valor es de 500 paVos.

El skin oficial de Ariana Grande estará disponible en Fortnite hasta el próximo 15 de agosto.

¿Cuál es la cuenta de Instagram de Ariana Grande?

La hoy esposa de Dalton Gomez goza de gran popularidad en Instagram.

Ariana Grande cuenta con un perfil oficial en Instagram. Para encontrarla solo debes buscar el usuario @arianagrande. Actualmente cuenta con más de 257 millones de seguidores y en ella publica sobre sus nuevos proyectos, así como importantes momentos que ocurren en su vida privada y que desea compartir con sus fans, a quienes llama “arianators”.

Fotografías: Redes Sociales