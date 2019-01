Ariana Grande anuncia nuevo disco para el próximo mes de febrero

Ariana Grande es una de las cantantes más escuchadas de los últimos tiempos, y es que su lanzamiento a la fama se debió a su tan exitoso tema "thank u, next", el cual generó gran impacto en las redes sociales, ya que el sencillo fue dedicado a todos sus ex.

La intérprete se encuentra disfrutando de sus triunfos, por lo que en días recientes dio a conocer el lanzamiento físico de su disco, el cual lleva por nombre "thank u, next" y que incluye 12 canciones ya conocidos como ‘imagina’, ‘7 rings’, entre otros.

La estrella del pop anunció por medio de su cuenta personal de Instagram que será el próximo 8 de febrero que saldrá a la venta.

‘7 rings’ fue último tema que sacó Ariana Grande, en el que retoma el ya clásico ambiente en tonos de color rosa que usa en todos sus videos, el cual se puede ver claramente en esta canción.

Ariana Grande continuara cosechando éxitos, por lo que se espera el próximo 18 de marzo comience su gira “The Sweetener World”, en donde visitará ciudades estadounidenses.

Cabe recordar que la cantante encabezará el festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo y que tendrá lugar en dos fines de semana consecutivos, en Indio (California, Estados Unidos).