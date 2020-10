Ariana Grande anuncia fecha de lanzamiento de su nuevo álbum y su primer single

Ariana Grande anunció este sábado la fecha de lanzamiento oficial de su nuevo álbum, que llevará por título Positions, y cuyo primer single llevará el mismo nombre.

Poco después de sorprender a sus fanáticos con el anuncio de un nuevo álbum a finales de este mes, la estrella de “Rain on Me” dio a conocer que la fecha oficial del lanzamiento será el 30 de octubre, en la víspera de Halloween.

Adicionalmente, el primer sencillo, “Positions” se estrenará una semana antes, el viernes 23 de octubre.

La estrella del pop de 27 años compartió un video en sus redes sociales de sí misma escribiendo la palabra “Positions” en un teclado en cámara lenta.

Poco después se dio a conocer que ese sería el nombre oficial del álbum. También se confirmó que “Positions” tendría más de 12 nuevas canciones.

Ariana Grande saca 3 álbumes en 3 años

El álbum marcará el tercer lanzamiento de Ariana en los últimos tres años, después del éxito de Sweetener, de 2018, y de Thank U, Next, de 2019.

Ese último proyecto fue su cuarto álbum que encabezó las listas de éxitos y produjo sencillos como "7 Rings" y el título "Thank U, Next". Grande ha lanzado dos canciones en lo que va de año: “Stuck with U” con Justin Bieber y “Rain on Me” con Lady Gaga.

Ariana se llevó el Teen Choice Award y el Nikelodeon Kids' Choice Award por la canción "Thank U Next".

A principios de este año, durante una entrevista con Zane Lowe de Apple Music, la cantante señaló que había armado un estudio en casa, pero agregó que los fanáticos no deberían esperar música nueva en el corto plazo.

“Realmente no me siento cómoda publicando nada en este momento, porque es algo así como esto, es un momento realmente complicado para todo esto”, explicó.

Además del lanzamiento de “Positions” Ariana Grande fue anunciada como parte del elenco de la nueva película de Netflix “Don’t Look Up”, que contará con Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill y otras estrellas.