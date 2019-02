Ariana Grande anuncia el estreno de su álbum y nuevo tema (VIDEO)

/img/2019/02/08/ariana_grande-_1_crop1549646392386.jpg

La cantante estadounidense Ariana Grande, anunció el lanzamiento de su quinto material discográfico y su nuevo tema 'Break up with your girlfriend, I'm bored' en la plataforma de YouTube.

El nuevo álbum de Ariana Grande cuenta con un total de 12 canciones, el título del disco lleva por nombre “Thank u, next”; entre las canciones se encuentran: “NASA”, “bloodline' y 'break up with your girlfriend, I'm bored” de igual forma contiene los dos grandes éxitos de la artista, uno que fue lanzado en noviembre con el tema “thank u, next” y en enero “7 Rings”.

En el videoclip, la cantante Ariana Grande se muestra muy seductora con un joven y una chica, ellos están en una discoteca bailando.

Recordamos que Ariana Grande con el tema “Thank u, next” logró posicinarse en el número uno en la lista de Hot 100 de Billboard.

Cabe mencionar que a tan solo seis meses de su anterior disco “Sweetener” ahora se encuentra en el mejor momento de su carrera en la música.

Y es que Ariana Grande había revelado en sus publicaciones anteriores en Instagram que el 8 de febrero sería el lanzamiento de su álbum, pues quería hacerlo antes de la gala de los Grammy 2019 que se llevarán a cabo este domingo 10 de febrero.

Ariana Grande era una de las famosas cantantes en presentarse en la celebración de los Premios Grammy, aunque la artista decidió no asistir al evento.