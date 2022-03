Ariana Grande alcanza los 300 millones de seguidores en Instagram

La cantante de 'Positions', Ariana Grande, acaba de cruzar la marca de los 300 millones en la plataforma de redes sociales Instagram. ¿No es una locura? Si le preguntas a alguien, estamos bastante seguros de que estaría feliz de tener tal logro a su nombre.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la joven de 28 años no es la primera mujer en alcanzar la marca de los 300 millones de seguidores en Instagram. En el pasado, muchas celebridades, incluidas Kylie Jenner y Selena Gomez, han logrado el hito.

Ariana Grande comenzó su carrera musical a la temprana edad de 15 años en el año 2008 con un musical de Broadway llamado '13'. Se convirtió en el centro de atención cuando comenzó a interpretar el papel de Cat Valentine en las series de televisión de Nickelodeon 'Victorious' (2010-2013) y 'Sam & Cat' (2013-2014).

Grande firmó con un sello llamado Republic Records en 2011 después de que los ejecutivos del sello vieron sus videos de versiones de canciones en YouTube. Luego lanzó su álbum de pop y R&B influenciado por el doo-wop de la década de 1950 'Yours Truly' en 2013. Su sencillo 'The Way' llegó al top ten del 'US Billboard Hot 100'. El álbum obtuvo el amor tanto del público como de la crítica.

Al igual que varias celebridades del mundo del espectáculo, Ariana también ha creado una línea de maquillaje llamada REM Beauty. Lo mejor de su marca de belleza es que es una línea de cosméticos veganos. Llamó a su línea de belleza después de una de sus canciones anteriores. Ella sigue actualizando a sus fans con respecto a la línea.

Aparte de Ariana, Selena Gomez posee una marca de belleza que se llama Rare Beauty, Rihanna tiene una línea de maquillaje llamada Fenty Beauty. No hace mucho, Grande lanzó el primer lanzamiento de su línea de belleza, que se llamó Chapter One: Ultraviolet, y presentaba 12 productos. Veamos cuándo cae el capítulo dos.

Estamos felices de ver a Ariana Grande sobresalir en el mundo de las redes sociales. No podemos esperar a que alcance muchos de esos hitos en el futuro. Estén atentos a las últimas actualizaciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!