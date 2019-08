Ariana Grande ¿HORRENDA sin maquillaje? Filtraron su foto sin Photoshop (FOTO)

La cantante americana Ariana Grande ha causado polémica, luego de que se filtraaa una imagen de su conocido rostro, donde muchos aseguran que no se parece en nada a cuando luce maquillada.

Hay que recordar que ya desde días antes, la cantante había dado de que hablar al billar por su ausencia en la pasada edición de los VMA, los premios de la cadena musical MTV.

Ariana a pesar de no acudir al famoso evento, fue galardonada como Mejor Artista del Año, según la cantante no pudo asistir ya que tenía programado un concierto muy especial para ella que no se perdería por nada del mundo: el concierto del Festival del Orgullo que se celebraba en Manchester.

Hay que recordar que fue en ese lugar que hace dos años tuvo presenció un atentado terrorista en uno de sus conciertos, un suceso que marcó mucho la carrera de la cantante, tanto que uno de los muchos tatuajes que tiene repartidos por su cuerpo es el de una abeja, el símbolo de la ciudad.

Para Ariana volver actuar en Manchester es algo realmente muy especial sido, pues ha expresado: “Completamente abrumada…Obviamente Manchester tiene un lugar muy especial en mi corazón”.

¿EL ROSTRO LAVADO DE ARIANA?

Recientemente la cantante ha sido blanco de críticas, luego de que uno de sus haters ha intentado dejarla en mal al publicar una imagen de la cantante totalmente sin maquillaje y sin ningún retoque en Photoshop.

Ariana Grande

Tal parece que la imagen es del pasado, cuando Ariana Grande aún era una desconocida para el mundo, ya que en esa imagen aparece sin maquillaje ni Photoshop en bikini, pero a pesar de los años, la imagen ha generado comentarios como “Qué fuerte no parece ella”, “No me lo creo…es otra mujer”, “Madre mía no me extraña que vaya siempre tan maquillada”, “Bestial” o “Guau, eso sí que es un cambio” son algunos de ellos.

